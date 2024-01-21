نتنياهو: "النصر الكامل وحده هو الذي سيضمن عودة جميع الرهائن لدى حماس"

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد، عن موقفه بشأن إطلاق سراح الرهائن وتدمير حماس والترتيبات الأمنية في غزة بعد الحرب.

وقال نتنياهو تزامنا مع ضربات استهدفت كبار المسلحين في المنطقة، إننا "نواصل الحرب على كافة الجبهات. نحن لا نوفر الحصانة لأي مسلح، لا في غزة، ولا في لبنان، ولا في سوريا، ولا في أي مكان آخر. من يحاول أن يؤذينا. نحن نؤذيه".

وأضاف نتنياهو: "فيما يتعلق بالرهائن لدينا، فقد أعدنا حتى الآن 110 منهم إلى وطنهم، ونحن ملتزمون بإعادتهم جميعاً. وهذا أحد أهداف الحرب والضغط العسكري شرط ضروري لإتمامها”. وتابع: "أعمل على هذا الأمر على مدار الساعة. ولكن لكي أكون واضحا، أنا أرفض رفضا قاطعا مطالب حماس".

وأوضح نتنياهو "مقابل إطلاق سراح الرهائن لدينا، تطالب حماس بوقف الحرب وانسحاب قواتنا من غزة، وإطلاق سراح جميع المسلحين وبقاء حماس سليمة كما هي"، وأضاف "إذا وافقنا على ذلك، فقد سقط محاربونا سدى. إذا وافقنا على ذلك، فلن نتمكن من ضمان أمن مواطنينا. لن نتمكن من إعادة الأشخاص الذين تم إجلاؤهم إلى منازلهم بأمان، وسيكون السابع من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل مسألة وقت فقط".

وأضاف: "لست مستعداً لتحمل مثل هذا الضرر المميت لأمن إسرائيل، لذلك لن نوافق عليه"، مردفا "إن الشروط التي وضعتها حماس توضح حقيقة بسيطة وهي أنه لا يوجد بديل للنصر. النصر الكامل وحده هو الذي سيضمن القضاء على حماس وعودة جميع الرهائن لدينا.

وأشار نتنياهو إلى أنه أبلغ هذه الأشياء للرئيس بايدن في محادثتهم خلال عطلة نهاية الأسبوع، وقال "إنني أقدر بشدة دعم الولايات المتحدة لإسرائيل، وقد عبرت عن ذلك أيضًا للرئيس. ومع ذلك، فإنني أقف بقوة إلى جانب مصالحنا الحيوية”.

وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى التقارير التي صدرت خلال عطلة نهاية الأسبوع والتي أفادت بأنه منفتح على حل الدولتين، حتى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ألمح إلى الطرق الممكنة لحل الدولتين. تحقيق ذلك.

"لقد أكدت للرئيس بايدن تصميمنا على استكمال جميع أهداف الحرب، وضمان أن غزة لن تشكل بعد الآن تهديدا لإسرائيل".

"ولهذا السبب أصر على أنه بعد أن نحقق النصر الكامل، بعد أن نقضي على حماس، لن يكون هناك أي جهة في غزة يمول التطرف" وتابع "يجب أن تكون غزة منزوعة السلاح، تحت السيطرة الأمنية الكاملة لدولة إسرائيل. لن أتنازل عن السيطرة الأمنية الإسرائيلية الكاملة على كامل الأراضي الواقعة غرب الأردن”.

وصرّح نتنياهو قائلاً: "بوصفي رئيساً لوزراء إسرائيل، فقد وقفت بثبات إلى جانب هذا الموقف في مواجهة الضغوط الدولية والداخلية الكبيرة"، وأردف "إصراري هو الذي حال لسنوات دون قيام دولة فلسطينية كانت ستشكل خطراً وجودياً على إسرائيل. وطالما أنني رئيسًا للوزراء، سأستمر في التمسك به بحزم. أكد.