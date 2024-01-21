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تقرير:بعد الضغوط الأمريكية والمصرية والقطرية استئناف المفاوضات بين إسرائيل وحماس

الاتفاق لصفقة جديدة تدفعه الولايات المتحدة مع قطر ومصر بعد ضغوطات شعبية

i24NEWS
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يحيى السنوار
يحيى السنوارAP Photo/Adel Hana, File

بعد أسابيع بدون التقدم بالمفاوضات بين إسرائيل وحماس بخصوص صفقة مختطفين جديدة، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" مساء اليوم أن المحادثات تجددت والنقاش حول اتفاق لصفقة جديدة على جدول الأعمال وذلك بعد ضغوطات من مصر، قطر والولايات المتحدة. 

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ووفقا لمسؤول دييلوماسي مطع على المفاوضات قال إن الدول الثلاث تدفع إسرائيل وحماس للانضمام الى عملية سياسية جديدة تبدأ من خلال الإفراج عن عدد من المختطفين الإضافيين من أسر حماس في قطاع غزة وفي نهاية الأمر يقود الى سحب قوات الجيش الإسرائيلي من غزة وإنهاء الحرب. 

وقال طاهر النونو، المستشار الإعلامي في حماس، هذا الأسبوع إنه "لا يوجد تقدم حقيقي". في الوقت نفسه، رفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هذا المساء شروط حماس لصفقة الرهائن – وقف كامل للحرب، انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من القطاع وضمانات دولية للحفاظ على حكم حماس مقابل إطلاق سراح الرهائن. "إذا وافقنا على ذلك، فقد سقط مقاتلونا سدى. إذا وافقنا على ذلك، فلن نتمكن من ضمان أمن مواطنينا". 

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