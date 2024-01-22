لأول مرة منذ الانسحاب من طرف واحد في صيف 2005، عادت إسرائيل لتحتل شريطا في غزة، عبارة عن طريق عسكري آمن ومواقع استيطانية ونقاط تفتيش محمية. أحدهما يقع على المحور الطولي صلاح الدين (تانشر) في وسط الممر، وهو مخصص بشكل أساسي لسيارات الإسعاف الفلسطينية، والآخر على الشاطئ، لتأمين مرور الفلسطينيين الذين يرغبون مغادرة منازلهم في شمال غزة. أما المعارك فتتواصل لا سيما في خان يونس حيث صرح وزير الأمن أن القوات باتت أقرب إلى المواقع الحساسة لحماس.

الجبهة الشمالية تشهد تسخينا من الجانبين، لا سيما على ضوء الاغتيالات المتكررة لشخصيات بارزة في الجنوب اللبناني والرد بالصليات الصاروخية التي كان آخرها الليلة الماضية على الجليل الأعلى شمال إسرائيل حيث أعلن حزب الله مسؤوليته عن إطلاق ثلاثة صواريخ سقطت في أماكن مفتوحة.

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