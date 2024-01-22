التغطية متواصلة| الجيش الإسرائيلي يسيطر على ممر حيوي في قطاع غزة لأول مرة منذ الانسحاب من طرف واحد فيما حزب الله يعلن مسؤوليته عن إطلاق صواريخ إلى الجليل الأعلى
لأول مرة منذ الانسحاب من طرف واحد في صيف 2005، عادت إسرائيل لتحتل شريطا في غزة، عبارة عن طريق عسكري آمن ومواقع استيطانية ونقاط تفتيش محمية
لأول مرة منذ الانسحاب من طرف واحد في صيف 2005، عادت إسرائيل لتحتل شريطا في غزة، عبارة عن طريق عسكري آمن ومواقع استيطانية ونقاط تفتيش محمية. أحدهما يقع على المحور الطولي صلاح الدين (تانشر) في وسط الممر، وهو مخصص بشكل أساسي لسيارات الإسعاف الفلسطينية، والآخر على الشاطئ، لتأمين مرور الفلسطينيين الذين يرغبون مغادرة منازلهم في شمال غزة. أما المعارك فتتواصل لا سيما في خان يونس حيث صرح وزير الأمن أن القوات باتت أقرب إلى المواقع الحساسة لحماس.
الجبهة الشمالية تشهد تسخينا من الجانبين، لا سيما على ضوء الاغتيالات المتكررة لشخصيات بارزة في الجنوب اللبناني والرد بالصليات الصاروخية التي كان آخرها الليلة الماضية على الجليل الأعلى شمال إسرائيل حيث أعلن حزب الله مسؤوليته عن إطلاق ثلاثة صواريخ سقطت في أماكن مفتوحة.
لمتابعة آخر التطورات في اليوم السابق اضغط هنا.
وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيجتمعون مع نظرائهم الإسرائيليين والفلسطينيين
يعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي محادثات منفصلة في وقت لاحق اليوم مع نظرائهم الإسرائيلي والفلسطيني حول آفاق السلام الدائم بعد أن رفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو دعوات لإقامة دولة فلسطينية مستقبلية.
وسيجتمع وزراء الاتحاد الأوروبي الـ27 أولا مع وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، قبل أن يجلسوا بشكل منفصل مع كبير الدبلوماسيين في السلطة الفلسطينية رياض المالكي.
تقرير: أفادت وسائل إعلام رسمية بسماع دوي انفجار كبير في مدينة غرمسار الصناعية في مقاطعة سمنان الإيرانية.
ولم يتم بعد تحديد سبب الانفجار. ويتم إرسال رجال الإطفاء إلى مكان الحادث.
سماع انفجار كبير بالقرب من مركز إطلاق الصواريخ شمال شرق إيران
اعتقال 14 شخصاً لقيامهم ببيع تصاريح دخول للعمال الفلسطينيين إلى إسرائيل
قالت الشرطة إنها ألقت القبض على 14 شخصا للاشتباه في قيامهم ببيع تصاريح عمل بشكل غير قانوني لفلسطينيين سمحت لهم بدخول إسرائيل.
ومن بين المعتقلين عدد من ضباط الجيش والشرطة.
ومن المقرر أن يمثل المشتبه بهم أمام محكمة الصلح في القدس حيث ستطلب الشرطة تمديد اعتقالهم.
بوريل: الوضع الإنساني في غزة لا يمكن أن يكون أسوأ، أريد حل الدولتين
قال جوزيب بوريل، كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، إن الوضع الإنساني في قطاع غزة، حيث تشن إسرائيل حربا ضد حركة حماس، "لا يمكن أن يكون أسوأ".
وقال بوريل للصحفيين قبل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي: “من الآن فصاعدا لن أتحدث عن عملية السلام، لكنني أريد عملية حل الدولتين”.