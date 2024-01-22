تقرير: الحوثيون يسعون للحصول على المزيد من الأسلحة الإيرانية لتكثيف هجماتهم في البحر الأحمر

قال تقرير نشره الإثنين موقع بوليتيكو إن الحوثيين المدعومين من إيران يسعون، وفقا لمعلومات استخبارية، للحصول على المزيد من الأسلحة الإيرانية، وهو ما يدفع إلى الاعتقاد بأن الجماعة المسلحة عازمة على مواصلة الهجمات على الشحن في البحر الأحمر والتهديد بصراع أوسع في الشرق الأوسط.

ووفقا للتقرير فقد قام المسؤولون الأمريكيون بتتبع خطوات الحوثيين وتحليل المعلومات المتعلقة بتخطيطهم لهجمات متزايدة، بما في ذلك محاولاتهم لشراء أسلحة إضافية ضرورية لإطلاق الصواريخ على سفن الشحن.

كما أشارت المعلومات الاستخبارية إلى أن الجماعة قد تحاول مهاجمة القوات الغربية في المنطقة. ومع ذلك، ليس من الواضح ما إذا كانت الضربات الأخيرة التي شنتها الولايات المتحدة في اليمن قد غيرت تخطيط الحوثيين لهذه الأنواع من الهجمات.

وكانت قوات البحرية الأمريكية قد اعترضت شحنة أسلحة متجهة إلى الحوثيين هذا الشهر في غارة ليلية، واستولت على قارب صغير يحمل مكونات صواريخ كروز وصواريخ باليستية إيرانية الصنع. وتكبدت البحرية ثمنا باهظا إذ فُقد اثنان من قوات البحرية أثناء محاولتهما الصعود على متن القارب وتم الإعلان اليوم الإثنين عن وفاتهما بعد فشل محاولات العثور على جثتيهما منذ الخميس الماضي.

دخل الحوثيون على خط الحرب التي اندلعت في إسرائيل غداة هجوم غير مسبوق لحماس على بلدات الغلاف والذي خلف نتائج كارثية فيما تداعى حزب الله من الحدود الشمالية وتبعه الحوثيون الذين يتمتعون بميزة السيطرة على ممرات البحر الأحمر التجارية وقاموا بمنع السفن التي تتعامل مع إسرائيل من المرور في خطوة ترتب عليها تهديد حرية الملاحة وعواقب اقتصادية وخيمة ناهيك عن إشعال الصراع وتوسيع رقعته وعدد اللاعبين فيه حيث أنشات الولايات المتحدة تحالفا لتوجيه ضربات للحوثيين.