الجيش الإسرائيلي يستولي على مقر قيادة حماس في خان يونس ويقتل العشرات من مسلحي الجهاد وحماس

قام فريق لواء كفير القتالي، خلال الأسابيع الأخيرة، بعمليات في منطقة خان يونس أسفرت عن القضاء على عشرات المسلحين من الفصائل الفلسطينية، وداهمت عشرات البنى التحتية وسيطرت على مقرات منظمة حماس، وفق ما أفاد بيان للجيش الإثنين.

وفي الأيام الأخيرة، نفذ الفريق القتالي التابع لكتيبة كفير عمليات في القصبة بخانيونس في حي بني سهيلا. وتتواجد في القصبة العديد من الأسلحة والمتفجرات والقنابل اليدوية والخراطيش والصواريخ. وفي إحدى المداهمات تم العثور على مخرطة منزلية كانت تستخدم في صناعة الأسلحة وتم تدميرها.

IDF Spokesperson

وبدأ فريق اللواء القتالي نشاطه العملياتي مع بداية المناورة في المنطقة الشمالية من قطاع غزة في حي الشجاعية ومن ثم في الجنوب بخان يونس. وهذه هي المرة الأولى التي يناور فيها اللواء بالتعاون مع القوات المدرعة والجوية والهندسية، ويعمل جنباً إلى جنب في معارك وجهاً لوجه ضد الفصائل الفلسطينية، فوق وتحت الأرض.

وغادر مقاتلو الفريق القتالي التابع للواء كفير قطاع غزة الليلة الماضية لعدة أيام للراحة وتحسين مهاراتهم وتم استبدالهم بقوات أخرى في خان يونس، ليواصل اللواء بعدها نشاطه العملياتي حسب تقييم الوضع.