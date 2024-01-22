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رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال لقائه مع ممثلي أهالي المخطوفين: "هنالك خطة ولن أخوض في التفاصيل"

"خلافا لما يقولون، لا يوجد أي اقتراح حقيقي من حماس - هذا غير صحيح. أقول هذا بكل وضوح قدر استطاعتي..وفي المقابل هناك مبادرة من جانبنا ولن أخوض في التفاصيل"

i24NEWS
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رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال لقاء مع عائلات الرهائن، 22 يناير، 2024.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال لقاء مع عائلات الرهائن، 22 يناير، 2024.Spokesperson of the Prime Minister

استقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الإثنين في مكتبه في القدس وفدا عن ذوي عائلات المخطوفين الملهوفين على مصير أحبائهم بعد ان استغرق الانتظار 108 أيام دون أن تفضي المعارك في غزة إلى تحريرهم.

وقال نتنياهو: ""خلافا لما يقولون، لا يوجد أي اقتراح حقيقي من حماس - هذا غير صحيح. أقول هذا بكل وضوح قدر استطاعتي لأن هناك الكثير من الأشياء الخاطئة التي لا بد أنها تعذبكم. وفي المقابل هناك مبادرة من جانبنا ولن أخوض في التفاصيل".

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