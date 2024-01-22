رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال لقائه مع ممثلي أهالي المخطوفين: "هنالك خطة ولن أخوض في التفاصيل"

استقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الإثنين في مكتبه في القدس وفدا عن ذوي عائلات المخطوفين الملهوفين على مصير أحبائهم بعد ان استغرق الانتظار 108 أيام دون أن تفضي المعارك في غزة إلى تحريرهم.

وقال نتنياهو: ""خلافا لما يقولون، لا يوجد أي اقتراح حقيقي من حماس - هذا غير صحيح. أقول هذا بكل وضوح قدر استطاعتي لأن هناك الكثير من الأشياء الخاطئة التي لا بد أنها تعذبكم. وفي المقابل هناك مبادرة من جانبنا ولن أخوض في التفاصيل".