وزير الدفاع الفرنسي يجتمع مع نتنياهو ويوآف غالانت خلال زيارته الثانية لإسرائيل

إلتقى وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم الإثنين، بوزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو خلال زيارته لإسرائيل، وقال غالانت، إن إسرائيل تفضل كثيرا الحل السياسي مع حزب الله، لكنها تستعد أيضا لـ "الخيار العسكري". للسماح لسكان الشمال بالعودة إلى ديارهم والعيش بسلام.

وشدد الوزير الإسرائيلي على أن "الحرب في الشمال ستكون صعبة بالنسبة لإسرائيل، لكنها مدمرة حقا لحزب الله ولبنان"، مردفا أنه حتى لو أوقف حزب الله إطلاق النار من جانب واحد، فإن إسرائيل لن توقف إطلاق النار حتى تضمن العودة الآمنة لسكان الشمال إلى منازلهم، بعد تغير الوضع الأمني على الحدود".

وشكر غالانت الوزير ليكورنو على التزام فرنسا بتغيير الوضع الأمني في جنوب لبنان، وإخراج قوات حزب الله من الحدود.

كما التقى سيباستيان ليكورنو، في زيارته التي تعد الثانية إلى إسرائيل منذ بدء الحرب التي اندلعت بسبب هجمات حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر.

وأشار رئيس الحكومة الإسرائيلية في بيان نشر في ختام اللقاء، إلى أن المسألة اللبنانية احتلت غالبية المناقشات. وشدد على أن ضرورة إبعاد مسلحي حزب الله عن حدودها الشمالية هو "هدف وطني لدولة إسرائيل، استنادا إلى مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 1701 الأمني"،