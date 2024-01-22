تقرير: ألمانيا ستزود إسرائيل بعشرة آلاف قذيفة للدبابات

تستعد ألمانيا لتزويد إسرائيل بقذائف دبابات لمساعدتها بالحرب في غزة. وذكر موقع الأخبار "دير شبيغل" أن الحكومة الألمانية استجابت لطلب إسرائيل بتزويدها بعشرة آلاف قذيفة للدبابات من عيار 120 ملم ، من انتاج الشركة الألمانية راينمتال.

ووفقا لدير شبيغل، يناقش المستشار الألماني ووزارة الدفاع والخارجية الألمانية الموضوع منذ شهر تشرين ثاني/نوفمبر 2023 وحاليا وافقوا من حيث المبدأ على القيام بذلك. رغم أنه لم يتم "تأكيد رسمي" بعد، يشير الموقع أن السفارة الإسرائيلية في برلين امتنعت عن الرد حول الموضوع.

يشار الى أنه حتى اليوم، زودت ألمانيا إسرائيل بشكل أساسي بمعدات طبية ومعدات دفاعية، كلا الجانبين وافقا على التزام الصمت فيما يتعلق بطلب توريد الأسلحة الفتاكة لأن إسرائيل لا ترغب في الكشف عن قيودها العسكرية.

وبما ان الصناعات الألمانية ليس بمقدورها تزويد الذخيرة بصورة فورية، البديل هو أن يقوم الجيش الألماني بتزويد الذخيرة من مخزونه الخاص. هكذا سيتم تلبية طلب إسرائيل بشكل فوري والصناعات الألمانية ستتمكن من ملء مخازن الجيش الألماني بغضون ستة حتى ثمانية أشهر.

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