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مقتل ثلاثة ضباط إسرائيليين بالمعارك في خان يونس

اضافة الى الضباط الثلاثة اصيب ثلاثة جنود آخرين في المعارك في خان يونس

i24NEWS
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إيلي ليفي، ديفيد ناتي ألفاسي، وإيال مفوراش تويتو
إيلي ليفي، ديفيد ناتي ألفاسي، وإيال مفوراش تويتوIDF Spokesperson

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين عن مقتل ثلاثة ضباط إسرائيليين في المعارك غربي خان يونس جنوب قطاع غزة.  

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والضباط هم : الرائد دافيد ناتي الفاسي (27 عاما) من مدينة بئر السبع وهو من لواء المظليين، والرائد ايلاي ليفي (24 عاما) من تل أبيب قائد سرية بلواء المظليين، والنقيب إيال مبورخ تويتو (22 عاما) من "بيت جملئيل" وهو قائد فصيلة في الكتيبة. 

وذكر البيان أنه في المعركة التي سقط فيها الثلاثة في خان يونس أصيب مقاتل إضافي من الكتيبة 202 بصورة خطيرة، كما أصيب مقاتلين إضافيين من كتيبة الهندسة 603 بصورة خطيرة في معركة جنوب القطاع، وذكر البيان ان المصابين نقلوا لتلقي العلاج الطبي في المستشفى وتم تبليغ عائلاتهم. 

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وشنت الفرقة 98، الليلة الماضية، هجومًا واسعًا على غرب خانيونس، بمشاركة لواء المظليين أيضًا - إلى جانب قوات الكوماندوز واللواء السابع ولواء جفعاتي. وتحاصر القوات الإسرائيلية الآن مخيم اللاجئين، وتبدأ بالتقدم داخله ضد أهداف تابعة لحماس – بما في ذلك قواعد القيادة والسيطرة العسكرية وغيرها 

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