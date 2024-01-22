الجيش الإسرائيلي يدمر منشـأة تدريب "الجعبري" في قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم أن مقاتليه داهموا منشـأة الجعبري في قطاع غزة، وهو مقر تدريبات لحماس في درج التفاح شمال قطاع غزة ويعتبر أحد أكبر مراكز تدريبات كتائب عز الدين القسام في القطاع.

في إطار المداهمة ، عثر المقاتلون الإسرائيليون على منشأة تدريب بطرق تحت الأرض، موقع يفحص مسار لتأهيل المسلحين، بركة سباحة تدرب فيها المسلحون لتنفيذ المداهمة من البحر، وجهاز محاكاة يحاكي إطلاق قذائف الهاون وأسلحة شخصية لاستهداف قوات الجيش الإسرائيلي، ومكاتب لقادة الموقع العسكري.

وذكر الجيش الإسرائيلي في بيانه إن "جميع المباني دمرت بيدي المقاتلين" وافيد أنه عثر في موقع مقر التدريبات على فتحة لنفق مرتبط مع نفق هجومي لحركة حماس يصل طوله الى كيلومترين، وتم تدمير النفق من جانب مقاتلي الوحدة.

كما عملت قوات الجيش الإسرائيلي القتالية في منطقة رصد فيها إطلاق قذائف الى منطقة غلاف غزة. وعثر خلال المداهمات على موقع لمنصات إطلاق قذائف. إحدى المنصات عثر عليها بالقرب من نفق عملياتي خرج منه مسلحان خططوا لإطلاق قذائف تجاه مسلحين خططا لإطلاق قذائف مضادة للمدرعات تجاه القوات الإسرائيلية وقتلوا خلال الاشتباكات. كما عثر المقاتلون على موقع لإطلاق الصواريخ المضادة للطائرات جاهز لتنفيذ ضربات، هذا وقامت القوات الإسرائيلية بتدمير كافة منصات إطلاق القذائف.