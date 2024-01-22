مصر تهدد : تحرك إسرائيلي لاحتلال محور فيلادلفيا تهديد خطير للعلاقات بين البلدين

قال ضياء رشوان المتحدث باسم الحكومة المصرية اليوم الاثنين أن كل عملية إسرائيلية لاحتلال محور فيلادلفيا على الحدود بين مصر وغزة سيؤدي الى تهديد خطير وجدي للعلاقات بين إسرائيل ومصر.

وذكرت هيئة البث الرسمية "كان" أن مسؤولين إسرائيليين رسميين أبلغوا مصر الأسبوع الماضي إنهم يخططون لتنفيذ عملية عسكرية في منطقة محور فيلادلفيا، وهي المنطقة الحدودية بين قطاع غزة وشبه جزيرة سيناء. رغم أنه لم يتم تبليغ عن موعد عملية من هذا القبيل، إن كانت ستنفذ، فإنه سيتطلب إخراج المسؤولين الفلسطينيين في المنطقة واستبدالهم بقوات إسرائيلية.

وتهدف هذه العملية في حال تنفيذها للسيطرة على أنفاق التهريب التي تقول إسرائيل إنها في المنطقة. وتطرق نتنياهو الى هذا التقرير وقال "لن تنتهي الحرب بدون إغلاق الفتحة بمحور فيلادلفيا".