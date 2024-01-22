وفد أمني إسرائيلي يزور الولايات المتحدة

على خلفية الخلافات بين إسرائيل والولايات المتحدة حول إدارة الحرب واستعداد الجيش الإسرائيلي للقتال الذي سيستمر لشهور طويلة، وصل وفد أمني إسرائيلي رفيع ظهر اليوم الى الولايات المتحدة لإجراء اجتماعات مع مسؤولين عسكريين أمريكيين ومن الصناعات العسكرية. ويهدف الاجتماع لدفع صفقات شراء فورية لاستمرار القتال وتجنب حصول نقص بالذخيرة والوسائل القتالية.

ووفقا لهيئة البث الرسمية "كان" يحاول المسؤولون في جهاز الأمن الإسرائيلي إحضار آلاف الذخائر لمقاتلات سلاح الجو الإسرائيلي، وقذائف الدبابات والمدفعية، والعربات المدرعة والكثير من المعدات الأخرى التي ستسمح للجيش الإسرائيلي بمواصلة الحرب في غزة، إلى جانب احتمال وقوع حرب مع لبنان.

يرأس الوفد الأمني، المدير العام لوزارة الأمن ايال زمير، رئيس قسم التخطيط في الجيش الإسرائيلي الجنرال ايال هرئيل. وسيحاول الوفد تحريك عمليات شراء مقاتلات ومروحيات حربية لإسرائيل، لكن مثل هذه العمليات من المتوقع أن تستغرق سنوات. ومن المتوقع أن يبقى الوفد الإسرائيلي في الولايات المتحدة الأسبوع المقبل.