هذه الصفقة الجديدة التي عرضتها إسرائيل للإفراج عن مختطفين في غزة

ذكرت هيئة البث الرسمية "كان" أن إسرائيل تجري اتصالات لإبرام صفقة جديدة للإفراج عن مختطفين تحت غطاء قطري، جاء هذا التقدم بعد تمييز تحول بموقف حماس، جاء هذا نقلا عن ثلاثة مصادر سياسية وأمنية تحدثت مع "كان".

ووفقا للاتفاق الذي نوقش حاليا، الحديث يدور عن صفقة متعددة المراحل، ففي المرحلة الأولى سيتم الإفراج عن مختطفين ليسوا جنودا- نساء، أطفال ومرضى مزمنين. في المقابل سيتطلب من إسرائيل وقف إطلاق النار لفترة طويلة، وانسحاب تكتيكي وليس كبيرا لقوات الجيش الإسرائيلي من عدة مناطق في القطاع, والإفراج عن سجناء أمنيين من السجون الإسرائيلية. في حين ذكر موقع "اكسيوس" انه من بين الأمور الأخرى عرضت إسرائيل وقف إطلاق النار في غزة على مدار أشهر، مقابل الإفراج عن مختطفين.

وترقبت إسرائيل اليوم الحصول على جواب من قطر حول موقف حماس عن الاتفاق، لكن وفقا للرسائل التي وصلت من هناك فإن الأمر سيتأجل يوم أو يومين، وذلك بعد النشاط المكثف للجيش الإسرائيلي في خان يونس. وقال مسؤول سياسي إسرائيل اليوم :"نميز اليوم تحول بموقف حماس ونحن ايجابيين. مع ذلك كل شيء يمكن أن يتغير بكل لحظة". وقال مسؤول آخر :"قطر تبذل جهودا كبيرة للوصول لمثل هذه الصفقة".

وأفيد أيضا أن الوسطاء القطريين ، الأمريكيين والمصريين في المفاوضات للصفقة أشاروا الى مرونة بطلب حماس اشتراط كل صفقة بإنهاء الحرب. ووفقا لهم، في حماس مستعدين بالتركيز على الجزء الأول من الصفقة وعدم التعامل مع الأخير- ، الذي بحسب المنظمة يجب أن يؤدي إلى نهاية الحرب. وشكك مسؤولون في إسرائيل في ذلك، وقالوا إنه لم يتم تقديم أي دليل على مثل هذه المرونة لهم حتى الآن.

وصل بريت ماكجورك، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي بايدن، إلى مصر، وسيصل أيضًا إلى قطر خلال الأيام المقبلة. ولا يرى الأميركيون أن الصفقة هي "صفقة مختطفين أخرى"، بل يمكن أن تؤدي إلى نهاية الحرب وتؤدي أيضاً إلى