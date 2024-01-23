التغطية متواصلة: واشنطن تدعم الهدنة وليس وقف إطلاق النار الكامل، وإسرائيل مستعدة لمنح غزة مهلة لمدة شهرين تقريبا مقابل إطلاق سراح جميع الرهائن
إسرائيل عرضت مقترحا جديدا يقضي برحيل كبار قادة حماس عن قطاع غزة، ضمن ما وصفته بأنه اتفاق أشمل لوقف إطلاق النار في غزة.
i24NEWS
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رئيس وزراء قطر وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أبلغ بلينكن في الدوحة أن "مقترح إسرائيل غير قابل للتطبيق، لأن حماس لا تثق بأن إسرائيل ستوقف حربها حتى لو وافق قادتها على الخروج".
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