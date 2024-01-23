أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء مقتل 21 من جنوده في معركة بجنوب قطاع غزة الذي شهد أمس تصعيدا في القتال في حادثة هي الأسوأ منذ بداية الحرب لترتفع حصيلة القتلى في العملية البرية في القطاع إلى 219. كما أصيب جندي احتياط بجروح خطيرة في نفس المعركة جنوب القطاع.

وقال مصدر لـi24NEWS إن الجنود كانوا في المبنى عندما انفجر، ولم يعد هناك أي جنود إسرائيليين محاصرين في الداخل، وتم تقديم العلاج للمصابين ونقلهم إلى المستشفيات.

ووفقا للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيئيل هاجاري، فقد تم إطلاق صاروخ آر بي جي على المبنى، ووقع انفجاران، ومن المرجح أن تكون المباني قد انفجرت بسبب وجود ألغام في المنطقة. ولا يزال الوضع قيد التحقيق. كما أعلن المتحدث عن إجمالي 21 ضحية بين الجنود والضباط وسيتم الإعلان عن أسمائهم على مدار اليوم.

فيما يلي أسماء الجنود القتلى:

الرقيب أول (احتياط) متان لازار 32 عاما من حيفا مقاتل في الكتيبة 6261 اللواء 261. تمت ترقيته من رتبة رقيب (احتياط) إلى رتبة رقيب أول(احتياط) بعد وفاته.

الرائد (متقاعد) هدار كبيلوك 23 عاماً من مفو بيتار، قائد صف في الكتيبة 8208، اللواء 261.

الرقيب أول (احتياط) سيرغي غونتماخر 37 عاماً من رمات غان، مقاتل في الكتيبة 8208، اللواء 261.

الرائد (احتياط) الكانا يهودا سفيز 25 عاماً من كريات أربع، مقاتل في الكتيبة 8208، اللواء 261.

الرائد (احتياط) يوفال لوبيز 27 عاماً من ألون شفوت، مقاتل في الكتيبة 9206، اللواء 205.

الرائد (احتياط) يوآف ليفي 29 عاماً من يهود مونسون، مقاتل في الكتيبة 8208، اللواء 261.

الرائد (احتياط) نيكولاس بيرغر 22 عاماً من القدس، مقاتل في الكتيبة 8208، اللواء 261.

الرائد (متقاعد) سيدريك جارين 23 عاماً من تل أبيب-يافا، مقاتل في الكتيبة 8208، اللواء 261.

اللواء احتياط رافائيل الياس موشيوف 33 عاماً من برديس حنا كركور، مقاتل في الكتيبة 6261، اللواء 261.

اللواء احتياط باراك حاييم بن صالح 33 عاماً من ريشون لتسيون، قائد كتيبة 6261، اللواء 261.