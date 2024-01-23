تقرير: الموساد يقترح على قادة حماس مغادرة قطاع غزة

اقترح رئيس الموساد، وكالة المخابرات الوطنية الإسرائيلية، ديفيد بارنياع، على قادة حماس مغادرة قطاع غزة كجزء من اتفاق أوسع لوقف إطلاق النار، حسبما ذكرت شبكة سي إن إن يوم الاثنين نقلاً عن مسؤولين مطلعين على المناقشات الدولية الجارية.

وجاء أن السيناريو قد تمت مناقشته مرتين على الأقل خلال فترة المفاوضات الخاصة بوقف إطلاق النار الأوسع: مرة في كانون الأول/ ديسمبر في وارسو بواسطة بارنياع، ثم مرة أخرى هذا الشهر في الدوحة مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، حسبما ذكر التقرير.

Abed Rahim Khatib/Flash90

وكما يشير المقال، في حين أن إفراغ حماس من قيادتها في القطاع من شأنه أن يحرم حركة حماس من السيطرة على غزة، فإن الاقتراح لا يعني أن إسرائيل لن تستهدف كبار مسؤولي حماس في الخارج.

وقف إطلاق النار الأوسع".

ويأتي الاقتراح الاستثنائي بعد تقارير عن تقييم المخابرات الأمريكية لإنجازات إسرائيل بعد أكثر من ثلاثة أشهر من الحرب مع حماس. قالت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الأحد إن الجيش الإسرائيلي قتل ما بين 20% إلى 30% من عناصر الحركة.

في الوقت نفسه، فقد انقطع التواصل بين يحيى السنوار، زعيم حماس في القطاع، والزعيم السياسي لحماس، إسماعيل هنية، منذ شهر على الأقل، حسبما ذكرت وول ستريت جورنال يوم الأحد نقلا عن مصادر مصرية.

IDF Spokesperson

أفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان" يوم الاثنين أن إسرائيل تتابع بشكل فعال المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق جديد لإطلاق سراح الرهائن بوساطة قطرية، قائلة إن إسرائيل أعربت عن "انفتاحها" على تقليص انتشار القوات الإسرائيلية في غزة.

بالإضافة إلى ذلك، أفاد موقع "أكسيوس" يوم الاثنين، نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين، أن إسرائيل اقترحت وقف إطلاق النار لمدة شهرين كجزء من "صفقة متعددة المراحل" تشمل إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين لدى حماس في غزة.