عقب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الثلاثاء، على الكارثة التي لحقت بالجنود الإسرائيليين أمس الإثنين في القطاع خلال عملية التحضير لتفجير مبان ضمن خطة لتوسيع محور كيسوفيم والتي أسفرت عن مقتل 21 جنديا.

وقال رئيس الوزراء: "علينا أن نستخلص الدروس اللازمة ونبذل قصارى جهدنا للحفاظ على حياة مقاتلينا. وقد بدأ الجيش الإسرائيلي تحقيقا في الكارثة." وأضاف: "لقد مررنا بالأمس بأحد أصعب الأيام منذ اندلاع الحرب. أود أن أشد على أيدي عائلات محاربينا الأبطال الذين سقطوا في ساحة المعركة. أعلم أن حياة هذه العائلات ستتغير إلى الأبد. أنا حزين على جنودنا الأبطال الذين سقطوا، أعانق عائلاتهم في ساعة حزنها ونصلي جميعًا من أجل شفاء جرحانا".

العديد من كبار المسؤولين والسياسيين تحدثوا إلى وسائل الإعلام المختلفة وأعربوا عن حزنهم الشديد على النتائج الكارثية التي ترتبت على معركة أمس الإثنين.

Courtesy by NBC

الرئيس هرتسوغ أعرب عن حزنه العميق والذي لا يطاق لدى عمله بالخبر. وأشاد ببطولة الجيل الذي يدافع عن المهمة وضد الأشرار ويتمسك بالهدف وحب الشعب والوطن.

وصرح وزير الأمن يوآف غالانت قائلا إن "سقوط المقاتلين ضرورة حتمية لتحقيق أهداف الحرب" وأضاف: "في مطلع هذا النهار الصعب والمؤلم الذي تلقينا فيه الخبر الحزين الذي طال العديد من المنازل في إسرائيل، إن قلوبنا تنفطر على العائلات العزيزة في أصعب أوقاتها على الإطلاق". وأضاف أن "هذه الحرب هي التي ستحدد مستقبل إسرائيل لعقود قادمة، وسقوط المقاتلين ضروري لتحقيق أهداف الحرب. أرسل تعازي من أعماق قلبي لأسر الضحايا وأطيب التمنيات بالشفاء العاجل للجرحى".

photo: Ariel Harmoni, Ministry of Defense

الوزير غانتس قدم تعازيه للعائلات المنكوبة بمقتل أبنائها ومعظمهم جنود في الاحتياط وقال: "علينا أن نكون موحدين ونتذكر الغاية التي من أجلها سقط أبطالنا".

وقال وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير: "لم يسقط المئات من خيرة أبنائنا سدى، لا يجب أن تتوقف الحرب". وبنفس الروح قال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش "التزامنا هو ألا يذهب سقوط ابنائنا سدى".

Flash90

كما أعرب عن حزنه وتضامنه مع العائلات الثكلى رئيس المعارضة في الكنيست يائير لابيد حيث قال: "إنه نهار يصعب احتماله حيث سقط 21 من أبطال إسرائيل المحبين للبلاد والمدافعين عنها في القطاع".