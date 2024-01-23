تقرير: موقع الكارثة في وسط القطاع أقرب إلى مشاهد الدمار الناجمة عن وقوع زلزال

تصدر خبر مقتل 21 ضابطا وجنديا إسرائيليا أمس في قطاع غزة عناوين الأخبار كافة الويم الثلاثاء، إذ عرف الجيش الإسرائيلي أسوأ كارثة منذ اندلاع الحرب غداة هجوم حماس في 7 أكتوبر.

ووفق المعلومات المتوفرة فقد تسببت قذائف آر بي جي في انهيار المنازل، ما أدى إلى وقوع الكارثة الثقيلة وسط قطاع غزة، التي تسببت بمقتل 21 جنديا احتياطيا. وتم استدعاء فرق الإنقاذ التابعة لقيادة الجبهة الداخلية بعد الإعلان عن وقوع العديد من الضحايا، لتجد هذه الفرق نفسها أمام مشهد يذكر بمواقع الدمار في مراكز الزلازل، على ما جاء في تقرير لواينت.

وتشير التفاصيل الأولية نقلا عن مصادر عسكرية إلى "أن قوة مشتركة من المشاة والهندسة والمدرعات من كتيبة الاحتياط 8208 - التي تعمل في مهام دفاعية في منطقة كيسوفيم وسط القطاع - وصلت صباح أمس لمهمة تطهير المنطقة في الشريط العازل الذي تعمل فرقة غزة على إنشائه استعداداً لليوم التالي للحرب".

IDF Spokesperson

يقوم الجيش الإسرائيلي كل يوم في إطار هذه المهمة، بتدمير المزارع والمنازل الفلسطينية، التي تنفرد بالقدرة على مراقبة الجانب الإسرائيلي وإطلاق النار باتجاهه وقد تم حتى الآن تدمير مئات المباني بمساعدة القوات الهندسية.

وفي حوالي الساعة 16:00 بعد الظهر، اقترب أحد مسلحي حماس من النقطة، بعد أن خرج على ما يبدو من فتحة نفق ولم ترصده المراقبة وقام بإطلاق صاروخ آر بي جي على الدبابة التي أمنت العملية. أسفر ذلك عن مقتل مقاتلين اثنين في الدبابة وإصابة اثنين آخرين. ثم أطلقت الخلية صاروخاً آخر مضاداً للدبابات باتجاه مجمع من منزلين متجاورين تواجد فيه العشرات من المقاتلين المشاركين بالعملية.

IDF Spokesperson

وبحسب التقديرات الأولية فقط، فإن انفجار صاروخ آر بي جي في المبنى أدى إلى انفجار العديد من الألغام التابعة للقوة التي كانت في المبنى وتسبب في انهيار المجمع المؤلف من طابقين بشكل كامل، نتيجة الانفجار الهائل الذي حدث. ومن المتوقع أن يعين الجيش الإسرائيلي فريق تحقيق خاص لفحص ملابسات الحادث لمنع تكراره.