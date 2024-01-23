حزب الله يوجه صواريخه للمرة الثانية خلال شهر إلى قاعدة ميرون الجوية شمال إسرائيل

أعلن حزب الله اللبناني اليوم (الثلاثاء)، مسؤوليته عن إطلاق الصواريخ على قاعدة ميرون العسكرية مشيرا إلى أن ذلك يأتي ردا على الاغتيالات الأخيرة التي استهدفت رجالات لحزب الله في لبنان وسوريا، إضافة إلى استهداف المنازل والمواطنين في لبنان، وفق ما قال.

واللافت أن الهجوم اليوم يأتي بعد أسبوعين ونصف من قيام حزب الله بضرب ذات الموقع وإلحاق الضرر بقدرات الكشف في قاعدة المراقبة الجوية التابعة لسلاح الجو (BA 506) في ميرون.

ووفقا لتقرير نشرته الميادين المحسوبة على حزب الله، فقد تم رصد إصابات دقيقة في وابل من الصواريخ باتجاه قاعدة ميرون ووصف الهجوم على أنه كان أكبر بكثير من الهجوم الذي وقع في بداية الشهر.

وأفيد في وقت سابق أنه تم إطلاق ثلاث قذائف هاون في صباح الثلاثاء، من لبنان على البلدات الإسرائيلية القريبة من السياج الحدودي. واعترض النظام الدفاعي الصاروخي عدة صواريخ، فيما سقط أكثر من 11 صاروخاً في مناطق مفتوحة، دون الإبلاغ عن إصابات. ودوت صافرات الإنذار في بلدة صفصوفة، وتسفعون، وساسا، وشيفر، وأفيفيم، وبارعام، ويارأون.

وفي أعقاب ذلك، أفادت قناة المنار التابعة لحزب الله عن وقوع هجمات إسرائيلية على عدد من البلدات جنوبي لبنان.

اتسم المشهد على ضوء التوتر على الحدود بين إسرائيل ولبنان بعودة الاغتيالات المحددة. ويوم الأحد الفائت ذكرت سكاي نيوز عربية أن غارة منسوبة الى إسرائيل في كفرا استهدفت سيارة تابعة لوحدة حماية الشخصيات المهمة في حزب الله. وتم الكشف لاحقا أنه قُيدت النجاة لفادي سليمان قائد القطاع الأوسط في حزب الله ومصادر حزبية قالت إن القتيل هو فضل سليمان مسؤول حماية شخصية قيادية في حزب الله.