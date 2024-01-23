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كابينيت الحرب يتعهد بتحقيق "النصر المطلق" على مشهد ارتفاع عدد القتلى في حادث غزة

أضاف نتنياهو أن "الإنجازات العظيمة" التي حققتها الحملة، مثل تطويق خان يونس، والتي تم الإعلان عنه في وقت سابق من يوم الثلاثاء، "في هذه الحرب غير العادلة كلفت ثمنًا باهظًا"

i24NEWS
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قوات الجيش الإسرائيلي العاملة في قطاع غزة
قوات الجيش الإسرائيلي العاملة في قطاع غزةIDF Spokesperson

أدلى أعضاء مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي بتصريحات يوم الثلاثاء عقب تقارير عن أسوأ الخسائر التي تكبدتها القوات الإسرائيلية في يوم واحد خلال العملية البرية في غزة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "لقد فقدنا 24 من خيرة أبنائنا، الأبطال الذين سقطوا دفاعاً عن الوطن. نحني رؤوسنا للشهداء، ومع ذلك لن نتوقف عن السعي لتحقيق النصر المطلق".

Yariv Katz/POOL/FLASH90
وزير المالية الإسرائيلي (يسار) ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في اجتماع حكومي في تل أبيب، إسرائيل.Yariv Katz/POOL/FLASH90

وأضاف أن "الإنجازات العظيمة" التي حققتها الحملة، مثل تطويق خان يونس، والتي تم الإعلان عنها في وقت سابق من يوم الثلاثاء، "في هذه الحرب غير العادلة كلفت ثمنًا باهظًا".

وأضاف نتنياهو: "معًا سنقاتل، ومعًا سننتصر".

كما تعهد وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت بمواصلة القتال "بروح الشهداء - لاستكمال المهام والقيام بكل ما هو مطلوب. قواتنا تعمل في عمق أراضي العدو، في خان يونس، مقاتلون من المظليين، اللواء السابع ومن جفعاتي في كل المنطقة الجنوبية".

وأشار جالانت أيضًا إلى التطورات الأمنية على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، حيث قال إن "حزب الله يواصل الاستفزاز، لقد قمت الآن بتقييم خاص للوضع في هذا الشأن. نحن مستعدون، لا نريد حربا، لكننا مستعدون لأي وضع قد يتطور في الشمال. يد واحدة في الجنوب وعين ساهرة في الشمال."

IDF Spokesperson
وزير الأمن الإسرائيلي غالانت يعرض خطته لليوم التالي من الحرب في قطاع غزةIDF Spokesperson

وأعرب وزير الأمن السابق وعضو مجلس الوزراء الحربي بيني غانتس عن تعازيه لأسر الجنود الـ 24 الذين سقطوا. "هؤلاء هم جنود الاحتياط الذين تركوا كل شيء وتقدموا للدفاع عن دولة إسرائيل وحماية الرؤية الصهيونية، ولا أقل من هذا الأمر. هكذا سنتذكر كل الذين سقطوا، هكذا سنتذكر من قضوا بالأمس في الكارثة الفظيعة."

Marc Israel Sellem/POOL
الوزير بيني غانتس خلال مؤتمر صحفي في وزارة الأمن، تل أبيب، 11 نوفمبر 2023Marc Israel Sellem/POOL

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