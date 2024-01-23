كابينيت الحرب يتعهد بتحقيق "النصر المطلق" على مشهد ارتفاع عدد القتلى في حادث غزة

أدلى أعضاء مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي بتصريحات يوم الثلاثاء عقب تقارير عن أسوأ الخسائر التي تكبدتها القوات الإسرائيلية في يوم واحد خلال العملية البرية في غزة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "لقد فقدنا 24 من خيرة أبنائنا، الأبطال الذين سقطوا دفاعاً عن الوطن. نحني رؤوسنا للشهداء، ومع ذلك لن نتوقف عن السعي لتحقيق النصر المطلق".

Yariv Katz/POOL/FLASH90

وأضاف أن "الإنجازات العظيمة" التي حققتها الحملة، مثل تطويق خان يونس، والتي تم الإعلان عنها في وقت سابق من يوم الثلاثاء، "في هذه الحرب غير العادلة كلفت ثمنًا باهظًا".

وأضاف نتنياهو: "معًا سنقاتل، ومعًا سننتصر".

كما تعهد وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت بمواصلة القتال "بروح الشهداء - لاستكمال المهام والقيام بكل ما هو مطلوب. قواتنا تعمل في عمق أراضي العدو، في خان يونس، مقاتلون من المظليين، اللواء السابع ومن جفعاتي في كل المنطقة الجنوبية".

وأشار جالانت أيضًا إلى التطورات الأمنية على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، حيث قال إن "حزب الله يواصل الاستفزاز، لقد قمت الآن بتقييم خاص للوضع في هذا الشأن. نحن مستعدون، لا نريد حربا، لكننا مستعدون لأي وضع قد يتطور في الشمال. يد واحدة في الجنوب وعين ساهرة في الشمال."

IDF Spokesperson

وأعرب وزير الأمن السابق وعضو مجلس الوزراء الحربي بيني غانتس عن تعازيه لأسر الجنود الـ 24 الذين سقطوا. "هؤلاء هم جنود الاحتياط الذين تركوا كل شيء وتقدموا للدفاع عن دولة إسرائيل وحماية الرؤية الصهيونية، ولا أقل من هذا الأمر. هكذا سنتذكر كل الذين سقطوا، هكذا سنتذكر من قضوا بالأمس في الكارثة الفظيعة."