الجيش الإسرائيلي يعلن احباط عملية إطلاق نار في طولكرم
المشتبه به، الذي ورد أنه كان على دراجة نارية، اشتبك معه جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي، مما أدى إلى القضاء عليه.
i24NEWS
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قام الجيش الإسرائيل بتحييد مشتبه به مسلح أطلق النار على القوات العسكرية بالقرب من تقاطع عيناف في الضفة الغربية.
المشتبه به، الذي ورد أنه كان على دراجة نارية، اشتبك معه جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي، مما أدى إلى مقتله.
وتصرفت قوات الجيش الإسرائيلي، وفقا لبيان، بسرعة بعد أن قام المشتبه به بسحب مسدسه وإطلاق النار على الموقع العسكري. ولم يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية المشاركة في العملية.
ووفقا لتقارير غير مؤكدة، أطلق جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي أكثر من 20 طلقة على المشتبه به.
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