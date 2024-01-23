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الجيش الإسرائيلي يعلن احباط عملية إطلاق نار في طولكرم

المشتبه به، الذي ورد أنه كان على دراجة نارية، اشتبك معه جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي، مما أدى إلى القضاء عليه.

i24NEWS
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الأسلحة التي صادرها الجيش الإسرائيلي والتي استخدمها المشتبه به في الضفة الغربية
الأسلحة التي صادرها الجيش الإسرائيلي والتي استخدمها المشتبه به في الضفة الغربيةIDF Spokesperson

قام الجيش الإسرائيل بتحييد مشتبه به مسلح أطلق النار على القوات العسكرية بالقرب من تقاطع عيناف في الضفة الغربية. 

Video poster

المشتبه به، الذي ورد أنه كان على دراجة نارية، اشتبك معه جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي، مما أدى إلى مقتله.

In accordance with Israel's 27a law
موقع محاولة الهجوم في الضفة الغربيةIn accordance with Israel's 27a law

وتصرفت قوات الجيش الإسرائيلي، وفقا لبيان، بسرعة بعد أن قام المشتبه به بسحب مسدسه وإطلاق النار على الموقع العسكري. ولم يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية المشاركة في العملية.

ووفقا لتقارير غير مؤكدة، أطلق جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي أكثر من 20 طلقة على المشتبه به.

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