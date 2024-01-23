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هاكرز أتراك مؤيدون للفلسطينيين يستهدفون شاشات السينما الإسرائيلية

وهدد القراصنة بالحد من وصول إسرائيل إلى الإنترنت والخدمات المصرفية، متعهدين بـ "تدمير" البلاد.

i24NEWS
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Cinema screens hacked by pro-Palestinian hackers in Israel
Cinema screens hacked by pro-Palestinian hackers in Israel27a copyright law Israel

اخترق قراصنة أتراك مؤيدون للفلسطينيين شاشات الإعلانات في دور السينما التابعة لمجموعة ليف في إسرائيل، وعرضوا صورًا ورسائل مكتوبة بالعبرية، جاء فيها، "إسرائيل مسؤولة عن مقتل أطفال أبرياء في غزة"، وحذرت من أن الهجمات ستستمر حتى تتوقف ما وصفوها بـ "المجازر".

Video poster

وهدد القراصنة بالحد من وصول إسرائيل إلى الإنترنت والخدمات المصرفية، متعهدين بـ "تدمير" البلاد.

واستهدفت مجموعات القراصنة المؤيدة للفلسطينيين  خوادم مختلفة في إسرائيل، وكان اختراق الموقع الإلكتروني للجيش الإسرائيلي في الشهر الماضي مثالاً بارزًا على ذلك. 

وخلال هذا الهجوم، تمكن المتسللون من بث رسالة باللغة العربية تمجد مسلحي حماس.

وتواجه الحكومة الإسرائيلية التحديات التي تفرضها التهديدات السيبرانية، حيث يستفيد المتسللون من المنصات الرقمية للتعبير عن آرائهم وتنفيذ الهجمات. 

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