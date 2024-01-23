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البيت الأبيض:"نجري محادثات للإفراج عن مختطفين وندعم هدنة طويلة"

وقال كيربي ان مبعوث الرئيس الأمريكي سيناقش عدد من الملفات الاقليمية بينها التطبيع مع إسرائيل

i24NEWS
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الرئيس الأمريكي جو بايدن
الرئيس الأمريكي جو بايدن AP Photo/Evan Vucci

اعلن المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي اليوم أن الولايات المتحدة ستدعم وقف طويل لإطلاق النار في غزة وذلك على خلفية الاقتراح الإسرائيلي بطرح صفقة الإفراج عن مختطفين جديدة تتضمن هدنة لمدة شهرين مقابل الإفراج عن جميع المختطفين، في حين رفضت حماس العرض. 

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وأعلن كيربي "الولايات المتحدة تدعم تماما هدنة إنسانية أطول، نحن نجري محادثات حول المختطفين" مشيرا الى أن بريت ماكغورك ، مبعوث الرئيس الأمريكي الى الشرق الأوسط، وصل الى القاهرة لمناقشة صفقة الإفراج عن مختطفين وسيناقش قضايا إقليمية أخرى، بما يشمل التطبيع بين السعودية وإسرائيل، تقييم نشاطات الجيش الإسرائيلي والدفاع عن المواطنين في القطاع. 

وأضاف كيربي إن مبعوث الولايات المتحدة الى الشرق الأوسط سيناقش مع مسؤولين موضوع "اليوم التالي" بعد الحرب، مشيرا الى أن حماس خارج الصورة "هو سيناقش كيف ستبدو غزة بعد الحرب، هذا لن يشمل قادة حماس". 

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