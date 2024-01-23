البيت الأبيض:"نجري محادثات للإفراج عن مختطفين وندعم هدنة طويلة"

اعلن المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي اليوم أن الولايات المتحدة ستدعم وقف طويل لإطلاق النار في غزة وذلك على خلفية الاقتراح الإسرائيلي بطرح صفقة الإفراج عن مختطفين جديدة تتضمن هدنة لمدة شهرين مقابل الإفراج عن جميع المختطفين، في حين رفضت حماس العرض.

وأعلن كيربي "الولايات المتحدة تدعم تماما هدنة إنسانية أطول، نحن نجري محادثات حول المختطفين" مشيرا الى أن بريت ماكغورك ، مبعوث الرئيس الأمريكي الى الشرق الأوسط، وصل الى القاهرة لمناقشة صفقة الإفراج عن مختطفين وسيناقش قضايا إقليمية أخرى، بما يشمل التطبيع بين السعودية وإسرائيل، تقييم نشاطات الجيش الإسرائيلي والدفاع عن المواطنين في القطاع.

وأضاف كيربي إن مبعوث الولايات المتحدة الى الشرق الأوسط سيناقش مع مسؤولين موضوع "اليوم التالي" بعد الحرب، مشيرا الى أن حماس خارج الصورة "هو سيناقش كيف ستبدو غزة بعد الحرب، هذا لن يشمل قادة حماس".