وزير الخارجية الروسي يهاجم إسرائيل ويطالب بعدم "تهجير الفلسطينيين" من أراضيهم

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مقابلة أجراها مؤخراً مع شبكة سي بي إس نيوز ، عن "إدانته الشديدة لتصرفات إسرائيل في الصراع الدائر في غزة"، وشبهها بمذبحة 7 أكتوبر/تشرين الأول، وحث على وضع حد لمطالبات "تهجير الفلسطينيين من أراضيهم".

وشدد لافروف "على ضرورة التزام إسرائيل بالمعايير الإنسانية الدولية والامتناع عن تنفيذ إجراءات العقاب الجماعي".

وقال لافروف: "إذا تم تجاهل المعايير الإنسانية الدولية وتطبيق وسائل العقاب الجماعي رداً على الهجمات العدائية، فإنني أخشى ألا تكون هذه دعوة لأساليب قتال أكثر همجية من أي من الجانبين".

وكرر الدبلوماسي الروسي تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مؤكدا أن مذبحة 7 أكتوبر "لم تحدث من فراغ"، مؤكدا أنه لا يوجد أي مبرر للوحشية التي شهدها ذلك اليوم. ومع ذلك، "حذر من استخدام الفظائع الماضية كمبرر لاستخدام وسائل قتالية همجية بنفس القدر".

AP Photo/John Minchillo

وتحدث لافروف بالتفصيل عن التداعيات الأوسع للصراع، موجهًا اللوم إلى الولايات المتحدة لتوسيع نطاق الأعمال العدائية إلى البحر الأحمر والبدء بالعدوان على اليمن.

وحث إسرائيل على وقف هجماتها على سوريا، بما في ذلك مطاري دمشق وحلب، والتي قال إنها تعطل تسليم المساعدات الإنسانية.

Hamas Telegram channel

وانتقد لافروف أيضًا استهداف إسرائيل لكبار مسؤولي حماس خارج غزة، حيث أشار إلى حادثة محددة في دمشق حيث ورد أنه تم استهداف ضباط من الحرس الثوري الإيراني.

وأضاف: "علينا أن نرفع أصواتنا لمنع طرد الفلسطينيين من أراضيهم، وبالطبع لمنع تحويل هذه الأراضي إلى مساحات غير صالحة للعيش، كما يتوقع العديد من خبراء البيئة".