تقرير : نتنياهو ينتقد قطر ويعرب عن غضبة من إدارة بايدن أمام عائلات المختطفين

نقلت القناة الإسرائيلية "12" مقتطفات من اجتماع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مع ممثلي عائلات المختطفين، حيث قال من بين الأمور الأخرى بأنه على استعداد "باستغلال كل جهة يمكنها مساعدتي لإعادتهم الى الوطن" في إشارة الى المختطفين في أسر حماس في غزة.

وفي تعليقه على قطر وجهود الوساطة والتوتر مع الأمريكيين قال :"هم يوجد لديهم نفوذ. لم يوجد لديهم نفوذ؟ لأنهم يمولونهم. كنت غاضبا جدا ولم أخف ذلك عن الأمريكيين، والذين جددوا عقدهم حول القاعدة العسكرية التي توجد لديهم في قطر. لماذا لم تبلغوننا؟ أطالبكم بأن تعيدوا لنا المختطفين، هذه وسيلة ضغط، لأنها قطر لديها القدرة للضغط على حماس".

وتوجه نتنياهو الى العائلات حول نفس الموضوع وقال :"أعتقد أنه يجب عليكم الحديث الى قلب المجتمع الدولي، لممارسة ضغوطات على كل من يمكنه ممارسة ضغط. قبل كل شيئ، العامل الأول هو قطر، وعندما تسمعونني أتكلم، انتم لا تسمعونني أشكر قطر. لماذا؟ لأن قطر لا تختلف من وجهة نظري عن الأمم المتحدة، في جوهرها، لا تختلف عن الصليب الأحمر".

وعلى صعيد متصل، أفادت وكالة اسوشيتد برس بأن حماس رفضت بوقت سابق عرضا إسرائيليا لاتفاق صفقة مختطفين جديدة، في اطارها وقف اطلاق نار على مدار شهرين- مقابل الإفراج عن كافة المختطفين من غزة، وفقا لمسؤول مصري.