الجيش الإسرائيلي يؤكد أن العملية في خان يونس آخذة في التوسع، وتم القضاء على العديد من المسلحين

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن قوات الفرقة 98 تواصل هجومها في منطقة مخيم خان يونس جنوب قطاع غزة، وقضت على العديد من الخلايا بنيران القناصة والدبابات والغارات الجوية.

وداهمت مقاتلات الفريق القتالي التابع لتشكيل الكوماندوز أهدافاً في قلب المعسكر، وواجهت العديد من المسلحين، بينهم فرق أعدت لإطلاق الصواريخ المضادة للدبابات وتم القضاء عليهم.

كما أفادت التقارير أنه في منطقة المخيم، قام مقاتلون من اللواء السابع بمداهمة مجمعات قتالية حيث تمركزوا للجيش الإسرائيلي وقضوا على مسلحين، وفي الوقت نفسه، في وسط قطاع غزة، رصد مقاتلون من لواء يفتاح مركبة عسكرية مراقبة معادية مسلحة بالقرب من القوات التي كانت تستعد لإطلاق النار على قوات الجيش الإسرائيلي من داخل أحد المباني. وأطلقت القوات المدرعة النار على المسلح وقتلته.