التغطية متواصلة| الجيش الإسرائيلي يؤكد أن العملية في خان يونس آخذة في التوسع، وتم القضاء على العديد من المسلحين
يصر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على تحقيق "النصر المطلق" ضد حماس
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الجيش الإسرائيلي يؤكد أن العملية في خان يونس آخذة في التوسع، وتم القضاء على العديد من المسلحين
قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن قوات الفرقة 98 تواصل هجومها في منطقة مخيم خان يونس جنوب قطاع غزة، وقضت على العديد من الخلايا بنيران القناصة والدبابات والغارات الجوية.
وداهمت مقاتلات الفريق القتالي التابع لتشكيل الكوماندوز أهدافاً في قلب المعسكر، وواجهت العديد من المسلحين، بينهم فرق أعدت لإطلاق الصواريخ المضادة للدبابات وتم القضاء عليهم.
كما أفادت التقارير أنه في منطقة المخيم، قام مقاتلون من اللواء السابع بمداهمة مجمعات قتالية حيث تمركزوا للجيش الإسرائيلي وقضوا على مسلحين، وفي الوقت نفسه، في وسط قطاع غزة، رصد مقاتلون من لواء يفتاح مركبة عسكرية مراقبة معادية مسلحة بالقرب من القوات التي كانت تستعد لإطلاق النار على قوات الجيش الإسرائيلي من داخل أحد المباني. وأطلقت القوات المدرعة النار على المسلح وقتلته.
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الولايات المتحدة الأمريكية: "هاجمنا في اليمن ودمرنا صاروخين مضادين للسفن كان الحوثيون على وشك إطلاقهما"
نفذ الجيش الأمريكي ضربتين أخريين في اليمن ودمر صاروخين مضادين للسفن كان المتمردون الحوثيون على وشك إطلاقهما باتجاه البحر الأحمر، حسبما أعلن الجيش الأمريكي
تقارير في لبنان: هجمات إسرائيلية في جنوب البلاد
أفاد مراسل قناة "المنار" اللبنانية التابعة لحزب الله، أن إسرائيل تقصف بالمدفعية منطقة اللبونة جنوب بلدة الناقورة جنوب لبنان.
تقرير: حماس "منفتحة" على مناقشة إطلاق سراح النساء والأطفال
قال مسؤولون في حماس للوسطاء الدوليين الذين يديرون الاتصالات بين إسرائيل والمنظمة إنهم "منفتحون على مناقشة" اتفاق لإطلاق سراح "جميع النساء والأطفال المدنيين" المختطفين، مقابل "وقف كبير في الحرب".
هذا ما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر مصرية. 19 امرأة وطفلين تركتهم في الأسر لدى حماس، بعضهم لا يعرف ماذا حدث لهم. وذكرت الصحيفة أن ذلك يعد "تحولا مهما" في موقف حماس التي كما ذكرت تعارض حتى الآن أي مفاوضات لا تتضمن وقفا دائما للحرب.
مدير الصليب الأحمر في الشرق الأوسط: "لسنا جزءا من الحوار بين إسرائيل وحماس"
قال المدير الإقليمي للصليب الأحمر في الشرق الأوسط، فابريزيو كاربوني، إن المنظمة "لا تشكل أي جزء من الحوار" بين إسرائيل وحماس بشأن جهود تبادل الرهائن والأسرى.
وأضاف "هذه مفاوضات سياسية نتعامل فيها مع الأبعاد الإنسانية بعد الاتفاق، ونتأكد من تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين الأطراف".
وبحسب قوله "هذا ما فعلناه في الماضي، ونحن مستعدون للقيام بذلك في المستقبل، لكن اعتبارا من اليوم للأسف ليس لدي معلومات من أحد، ونأمل أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق كما هو". فى اسرع وقت ممكن."
قبل زيارته لإسرائيل، كاميرون يدعو إلى "وقف فوري" للقتال في غزة
يصل وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إلى إسرائيل اليوم الأربعاء، في إطار زيارته للشرق الأوسط، والتي يزور خلالها أيضًا السلطة الفلسطينية وتركيا وقطر بحسب ما أعلنت ذلك وزارة الخارجية البريطانية، التي أضافت أن كاميرون سيجتمع مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية يسرائيل كاتس، ومن المتوقع أن يثير معهما قلقه إزاء ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين في قطاع غزة، ورغبته في ذلك، زيادة المساعدات الإنسانية التي تدخل القطاع بشكل كبير من خلال فتح المزيد من نقاط العبور .
وصرح كاميرون قبل زيارته: "لا أحد يريد أن يرى هذا الصراع يطول للحظة واحدة أطول من اللازم. مطلوب الآن توقف فوري لجلب المساعدات وإطلاق سراح الرهائن. الوضع يائس".