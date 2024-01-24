جهود وساطة مكثفة من أجل هدنة لمدة شهر في غزة، وإسرائيل تعرض المنفى على السنوار والضيف

كشفت ثلاثة مصادر لوكالة رويترز، أن إسرائيل وحماس تتفقان من حيث المبدأ على تبادل الرهائن الإسرائيليين بأسرى فلسطينيين خلال وقف إطلاق النار لمدة شهر، لكن الخطة الإطارية تأخر طرحها بسبب وجود خلافات بين الجانبين بشأن كيفية التوصل إلى نهاية دائمة للحرب في غزة.

وعلى الرغم من الجهود الدبلوماسية المختلفة والمقترحات الإسرائيلية المختلفة، قال أحد المصادر وهو مسؤول فلسطيني على اطلاع بجهود الوساطة إنه بينما تسعى إسرائيل للتفاوض على مرحلة واحدة في كل مرة، تسعى حماس إلى التوصل إلى "صفقة شاملة" يتم الاتفاق فيها وقف دائم لإطلاق النار قبل إطلاق سراح الرهائن خلال المرحلة المبدئية. وإسرائيل وحماس تتحدثان من خلال وسطاء لا بشكل مباشر.

Miriam Alster/Flash90

وبحسب مصدران أمنيان مصريان فإن العمل مستمر لإقناع حماس بقبول هدنة لمدة شهر يعقبها وقف دائم لإطلاق النار. لكن المصادر قالت إن حماس تطالب بضمانات لتنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق من أجل الموافقة على الهدنة الأولية.

وأحد العروض التي قدمتها إسرائيل هو إنهاء الحرب إذا قامت حماس بإجلاء ستة من كبار مسؤوليها من غزة. إلا أن حماس رفضت "قطعا" هذا الاقتراح. وتشمل القائمة العقول المدبرة لهجمات حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول، وهما يحيى السنوار ومحمد ضيف، وهما الهدفان الرئيسيان لإسرائيل، والذين من المحتمل أن يختبئوا عميقاً في شبكة واسعة من الأنفاق تحت غزة.

IDF spokeman

وقالت مصادر من رويترز إن إسرائيل رفضت مناقشة أي نهاية للحرب لا تشمل تفكيك حماس. ولم يحددوا ما إذا كان نفي القادة سيلبي هذا المطلب. ورغم صعوبة تضييق الفجوة بين المواقف، وصف أحد المصادر المطلعة على المناقشات المحادثات بأنها مكثفة، وقال إنه يمكن التوصل إلى اتفاق "في أي وقت".