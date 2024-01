الخارجية القطرية تستنكر تصريحات نتنياهو: يعرقل جهود الوساطة لأسباب سياسية ضيقة

استنكرت وزارة الخارجية القطرية اليوم الأربعاء، بشدة تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فيما يخص موثوقية الوساطة القطرية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري عبر منصة "إكس": "نستنكر بشدة التصريحات المنسوبة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي في تقارير إعلامية مختلفة حول الوساطة القطرية. في حال أثبتت صحة التصريحات، فهي غير مسؤولة ومعرقلة للجهود المبذولة لإنقاذ أرواح الأبرياء، ولكنها ليست مفاجئة".

وأضاف: "منذ شهور، وبعد وساطة ناجحة في العام الماضي أدت إلى إطلاق سراح أكثر من مئة رهينة، انخرطت قطر في حوار مستمر مع كافة الأطراف بما في ذلك الطرف الإسرائيلي، في محاولة لوضع إطار لاتفاق جديد للرهائن وضمان دخول المساعدات الإنسانية اللازمة إلى قطاع غزة".

وتابع الأنصاري: "إذا تبين أن التصريحات المتداولة صحيحة، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي يعرقل ويقوض جهود الوساطة، لأسباب سياسية ضيقة بدلا من إعطاء الأولوية لإنقاذ الأرواح، بما في ذلك الرهائن الإسرائيليين".

وحصلت القناة 12 العبرية، على تسجيل صوتي لنتنياهو أثناء لقائه مع عائلات المخطوفين، جاء فيه: "أعتقد أنه عليكم التحدث إلى قلب المجتمع الدولي للضغط على من يستطيع ممارسة الضغط. أولا وقبل كل شيء، العامل الأول هو قطر". الآن، عندما أتحدث عن قطر، لن تسمعوني أشكر قطر. هل لاحظتم؟ أنا لا أشكر قطر. لماذا؟ لأنه بالنسبة لي، قطر لا تختلف في جوهرها عن الأمم المتحدة، وهي لا تختلف من حيث الجوهر عن الصليب الأحمر، بل إنها أكثر إشكالية من ناحية ما."

وتابع نتنياهو: "لكنني مستعد لاستخدام أي عامل في هذه المرحلة، يساعدني على إعادتهم إلى الديار. ليس لدي أي أوهام بشأنهم. هم لديهم نفوذ. لماذا لديهم نفوذ؟ لأنهم يمولونهم. لقد كنت غاضباً جداً مؤخراً ولم أخف الأمر عن الأمريكان لأنهم جددوا عقد القاعدة العسكرية التي لديهم مع قطر. لماذا لم تقولوا؟ أنا أطلب منكم إعادة المختطفين إلينا هذا هو "الضغط! لماذا؟ لأن قطر تستطيع ممارسة الضغط على حماس. أولا وقبل كل شيء، مارسوا الضغط على قطر".