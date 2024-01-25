مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض يصدر بيانا حول الغارات التي استهدفت مرافق الأونروا في جنوب غزة

أعربت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي أدريان واتسون في بيان عن قلق البيت الأبيض بسبب الغارات التي استهدفت مرافق الأونروا في جنوب غزة. وقالت في بيان: "نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي وردت اليوم عن غارات ضربت منشأة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) - مع تقارير لاحقة عن حرائق في المبنى - في أحد أحياء جنوب غزة حيث أفادت التقارير أن أكثر من 30,000 نازح فلسطيني كانوا يحتمون به. وبينما لا تتوفر لدينا بعد كل التفاصيل حول ما حدث، سنواصل البحث عن مزيد من المعلومات حول أحداث اليوم، إلا أن خسارة كل أرواح الأبرياء هي مأساة.

وتابع البيان: لقد أدى هذا الصراع بالفعل إلى مقتل وإصابة عشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين، ونحن نحزن على كل حياة مدنية فقدت. إنه لأمر مفجع أن نرى الأطفال يقتلون ويصابون وييتمون. إن دعم الولايات المتحدة لإسرائيل ثابت في دعمها لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، بما يتفق مع القانون الإنساني الدولي، ضد إرهابيي حماس الذين يختبئون بين السكان المدنيين ويريدون إبادة دولة إسرائيل. لكن إسرائيل تتحمل مسؤولية حماية المدنيين، بما في ذلك العاملين في المجال الإنساني والمواقع الإنسانية. وكما كان الرئيس بايدن واضحا منذ الأيام الأولى لهذه الأزمة، فإن الولايات المتحدة ستواصل أيضا العمل على زيادة المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في غزة وإعادة جميع الرهائن المحتجزين هناك.