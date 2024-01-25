التغطية متواصلة| الجيش الإسرائيلي يواصل عملياته في خان يونس وفي جنين بالضفة الغربية وسط أنباء عن تعثر مفاوضات الرهائن
أفادت تقارير فلسطينية بمواصلة الجيش الإسرائيلي عملياته في خان يونس التي باتت مطوقة بالكامل بالتوازي مع عملية في جنين وسط حديث عن تعثر المحادثات واستياء واضح من جانب الوسطاء بدءا بقطر فمصر حتى بايدن
أفادت تقارير فلسطينية بمواصلة الجيش الإسرائيلي عملياته في خان يونس التي باتت مطوقة بالكامل بالتوازي مع عملية في جنين لمنع انزلاق مظاهر التصعيد إلى العمق الإسرائيلي وسط حديث عن تعثر المحادثات واستياء واضح من جانب الوسطاء بدءا بقطر فمصر التي رفض الرئيس السيسي استقبال مكالمة هاتفية من بنيامين نتنياهو وفق التقارير وحتى بايدن.
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متظاهرون في الولايات المتحدة خارج جامعة ييل ضد مشاركة عضو الكنيست روتمان: "أعيدوا المختطفين فوراً"
رئيس الأركان هليفي يعدل عن قراره إقامة لجنة تحقيق خارجية حول إخفاق 7 أكتوبر/ تشرين الأول
قرر رئيس الأركان اللواء هرتسي هليفي تجميد اللجان الخارجية التي كان يعتزم تشكيلها لفحص الإخفاقات في 7 أكتوبر، حتى الانتهاء من التحقيقات الداخلية للجيش الإسرائيلي، على ما أكد موقع واينت. وكان من المفترض أن تضم اللجنة رئيس الأركان ووزير الأمن السابق شاؤول موفاز، والجنرالات المتقاعدين يوآف هار إيفين وأهارون زئيفي فركش وسامي ترجمان، الذين لم يتلقوا بعد رسائل تعيين أو صلاحيات.
مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض يصدر بيانا حول الغارات التي استهدفت مرافق الأونروا في جنوب غزة
أعربت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي أدريان واتسون في بيان عن قلق البيت الأبيض بسبب الغارات التي استهدفت مرافق الأونروا في جنوب غزة. وقالت في بيان: "نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي وردت اليوم عن غارات ضربت منشأة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) - مع تقارير لاحقة عن حرائق في المبنى - في أحد أحياء جنوب غزة حيث أفادت التقارير أن أكثر من 30,000 نازح فلسطيني كانوا يحتمون به. وبينما لا تتوفر لدينا بعد كل التفاصيل حول ما حدث، سنواصل البحث عن مزيد من المعلومات حول أحداث اليوم، إلا أن خسارة كل أرواح الأبرياء هي مأساة.
وتابع البيان: لقد أدى هذا الصراع بالفعل إلى مقتل وإصابة عشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين، ونحن نحزن على كل حياة مدنية فقدت. إنه لأمر مفجع أن نرى الأطفال يقتلون ويصابون وييتمون. إن دعم الولايات المتحدة لإسرائيل ثابت في دعمها لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، بما يتفق مع القانون الإنساني الدولي، ضد إرهابيي حماس الذين يختبئون بين السكان المدنيين ويريدون إبادة دولة إسرائيل. لكن إسرائيل تتحمل مسؤولية حماية المدنيين، بما في ذلك العاملين في المجال الإنساني والمواقع الإنسانية. وكما كان الرئيس بايدن واضحا منذ الأيام الأولى لهذه الأزمة، فإن الولايات المتحدة ستواصل أيضا العمل على زيادة المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في غزة وإعادة جميع الرهائن المحتجزين هناك.
سموتريتش: قطر لن تشارك في ما يحدث في غزة في اليوم التالي للحرب
وزير المالية ورئيس الصهيونية الدينية بتسلئيل سموتريش: "قطر دولة تدعم الإرهاب وتمول الإرهاب. وهي راعية حماس وهي مسؤولة إلى حد كبير عن المذبحة التي ارتكبتها حماس بحق المواطنين الإسرائيليين. إن موقف الغرب تجاهها هو موقف منافق ومبني على مصالح اقتصادية غير سليمة. ويستطيع الغرب، بل وينبغي له، أن يمارس نفوذاً أقوى عليها وأن يطلق سراح المختطفين على الفور. هناك شيء واحد واضح: قطر لن تشارك في ما يحدث في غزة في اليوم التالي للحرب».