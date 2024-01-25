رئيس الأركان هليفي يعدل عن قراره إقامة لجنة تحقيق خارجية حول إخفاق 7 أكتوبر

قرر رئيس الأركان اللواء هرتسي هليفي تجميد اللجان الخارجية التي كان يعتزم تشكيلها لفحص الإخفاقات في 7 أكتوبر، حتى الانتهاء من التحقيقات الداخلية للجيش الإسرائيلي، على ما أكد موقع واينت. وكان من المفترض أن تضم اللجنة رئيس الأركان ووزير الأمن السابق شاؤول موفاز، والجنرالات المتقاعدين يوآف هار إيفين وأهارون زئيفي فركش وسامي ترجمان، الذين لم يتلقوا بعد رسائل تعيين أو صلاحيات.

وكان قرار هليفي قد أثار جدلا واسعا وسط وزراء الحكومة حيث هاجم كل من إيتامار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش وميري ريجف ودودي امسالم قرار تشكيل تحقيق كهذا في خضم الحرب وزاد من استيائهم اقتراح اسم موفاز الذي كثيرا من ينتقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحزب الليكود وفق زعمهم.

ووفقا لتقرير واينت الخميس، فقد صدر قرار بالعدول عن قرار تشكيل لجنة تحقيق برئاسة فريق خبراء خارجي بإخفاقات 7 أكتوبر وارتأى أن من الصواب الانتظار حتى استكمال التحقيقات الداخلية وفق ما قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيئيل هجاري.