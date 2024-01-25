English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر

رئيس الأركان هليفي يعدل عن قراره إقامة لجنة تحقيق خارجية حول إخفاق 7 أكتوبر

صدر قرار بالعدول عن قرار تشكيل لجنة تحقيق برئاسة فريق خبراء خارجي بإخفاقات 7 أكتوبر وارتأى هليفي أن من الصواب الانتظار حتى استكمال التحقيقات الداخلية وفق ما قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي

i24NEWS
دقيقة 5
وزيرالأمن الإسرائيلي يوآف غالانت يلتقي برئيس أركان الجيش الإسرائيلي اللفتنانت جنرال هرتسي هاليفي ومسؤولين دفاعيين آخرين خلال تقييم، 22 ديسمبر 2023.
وزيرالأمن الإسرائيلي يوآف غالانت يلتقي برئيس أركان الجيش الإسرائيلي اللفتنانت جنرال هرتسي هاليفي ومسؤولين دفاعيين آخرين خلال تقييم، 22 ديسمبر 2023.Ariel Hermoni/Ministère de la Défense

قرر رئيس الأركان اللواء هرتسي هليفي تجميد اللجان الخارجية التي كان يعتزم تشكيلها لفحص الإخفاقات في 7 أكتوبر، حتى الانتهاء من التحقيقات الداخلية للجيش الإسرائيلي، على ما أكد موقع واينت. وكان من المفترض أن تضم اللجنة رئيس الأركان ووزير الأمن السابق شاؤول موفاز، والجنرالات المتقاعدين يوآف هار إيفين وأهارون زئيفي فركش وسامي ترجمان، الذين لم يتلقوا بعد رسائل تعيين أو صلاحيات.

Video poster

وكان قرار هليفي قد أثار جدلا واسعا وسط وزراء الحكومة حيث هاجم كل من إيتامار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش وميري ريجف ودودي امسالم قرار تشكيل تحقيق كهذا في خضم الحرب وزاد من استيائهم اقتراح اسم موفاز الذي كثيرا من ينتقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحزب الليكود وفق زعمهم.

ووفقا لتقرير واينت الخميس، فقد صدر قرار بالعدول عن قرار تشكيل لجنة تحقيق برئاسة فريق خبراء خارجي بإخفاقات 7 أكتوبر وارتأى أن من الصواب الانتظار حتى استكمال التحقيقات الداخلية وفق ما قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيئيل هجاري.

تلقت هذه المقالة 0 تعليق