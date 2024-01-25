السلطات الإسرائيلية تطلب من السكان في الشمال البقاء في المنازل بعد رصد 3 متسللين

طلبت السلطات الأمنية الإسرائيلية الخميس من سكان منطقة حانيتا الحدودية مع لبنان البقاء في منازلهم بعد رصد 3 أشخاص مشبوهين، ما أثار مخاوف من تسلل مسلحين إلى المنطقة وتم إرسال قوات كبيرة لعمليات التفتيش.

وفي الوقت نفسه تم إطلاق قذائف هاون على مناطق مفتوحة في منطقة جبل دوف، ورد الجيش الإسرائيلي بقصف مدفعي على المنطقة.

يتبع.....