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السلطات الإسرائيلية تطلب من السكان في الشمال البقاء في المنازل بعد رصد 3 متسللين

طلبت السلطات الأمنية الإسرائيلية الخميس من سكان منطقة حانيتا الحدودية مع لبنان البقاء في منازلهم بعد رصد 3 أشخاص مشبوهين، ما أثار مخاوف من تسلل مسلحين إلى المنطقة وتم إرسال قوات كبيرة لعمليات التفتيش

i24NEWS
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دبابة إسرائيلية تظهر من الجانب اللبناني من الحدود، بالقرب من نهر الوزاني، خلال تدريبات للقوات الإسرائيلية في شمال البلاد في 17 أكتوبر 2013
دبابة إسرائيلية تظهر من الجانب اللبناني من الحدود، بالقرب من نهر الوزاني، خلال تدريبات للقوات الإسرائيلية في شمال البلاد في 17 أكتوبر 2013AFP

طلبت السلطات الأمنية الإسرائيلية الخميس من سكان منطقة حانيتا الحدودية مع لبنان البقاء في منازلهم بعد رصد 3 أشخاص مشبوهين، ما أثار مخاوف من تسلل مسلحين إلى المنطقة وتم إرسال قوات كبيرة لعمليات التفتيش.

وفي الوقت نفسه تم إطلاق قذائف هاون على مناطق مفتوحة في منطقة جبل دوف، ورد الجيش الإسرائيلي بقصف مدفعي على المنطقة.

يتبع.....

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