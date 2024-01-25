الجيش الإسرائيلي يهاجم "المطار الإيراني" الذي كشف عنه غالانت في لبنان، على بعد 20 كلم من الحدود الإسرائيلية

قام الجيش الإسرائيلي بشن هجوم على مهبط طائرات يستخدمه حزب الله في قلعة جبور بجنوب لبنان. هذا المهبط يُعتقد أنه يتبع لإيران ويستخدمه حزب الله. يُذكر أن وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت كشف عن هذا المهبط في سبتمبر الماضي وأشار إلى أنه يُظهر نشاطًا إيرانيًا وحزب الله في المنطقة.

وفقًا للمعلومات التي قدمها وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت، فإن "نظام آية الله" كان يخطط لاستخدام المطار ضد مواطني إسرائيل. وقد أشار إلى أن المطار يقع في أراضٍ لبنانية تحت السيطرة الإيرانية، مُظهرًا قلقًا إسرائيليًا بشأن التأثير الإيراني في المنطقة. كما أشارت مصادر غير إسرائيلية إلى إمكانية استخدام الطائرات بدون طيار، التي يمكن أن يتم إطلاقها من هذا الموقع، في أنشطة تشغيلية داخلية وخارجية، وأن بعض هذه الطائرات قد تحمل أسلحة تم تصنيعها وفقًا لتصميمات إيرانية.

وأفاد الجيش الإسرائيلي عن "تنفبذ هجمات نفذها على أهداف تابعة لمنظمة حزب الله في منطقة تسور وبلدة أخرى في الأراضي اللبنانية. تشمل الأهداف التي تعرضت للهجوم مبانٍ عسكرية ومواقع يستخدمها الجناح الجوي لحزب الله. يُشير الجيش إلى وجود مهبط طائرات عسكري وبنية تحتية عسكرية تستخدمها منظمة حزب الله لتوجيه الهجمات إلى داخل إسرائيل.

بالإضافة إلى ذلك، أفاد الجيش بأن هدفين جويين معاديين، مثل صواريخ مضادة للطائرات، سقطا بالقرب من كفار بلوم، وأكد أنه لم تحدث إصابات أو أضرار. وأشار إلى استهداف مناطق أخرى في جنوب لبنان باستخدام نيران المدفعية وقذائف الهاون.

حسب تصريحات حزب الله، فإن الهدف الذي كان يستهدفه في كفر بلوم كان أحد مواقع أنظمة الدفاع الجوي ومنصات القبة الحديدية الإسرائيلية بالقرب من كفر بلوم. وأشارت المنظمة إلى أنه لاحظت وجود إصابة في الموقع.