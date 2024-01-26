العدل الدولية تصدر الجمعة قرارها بالدعوى ضد إسرائيل: القرارات المحتملة وردود الفعل الإسرائيلية

ستصدر محكمة لاهاي اليوم عند الساعة 14:00 قرارها بشأن أمر مؤقت في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب أعمال "إبادة جماعية" في الحرب في قطاع غزة. وقد أعلنت نيلدي فالدور، وزيرة خارجية جنوب أفريقيا، بالفعل أنها تعتزم المشاركة في المناقشة. ومن المتوقع أن تكون هذه المناقشة والقرار ذو أثر كبير على العلاقات الدولية وقضايا حقوق الإنسان.