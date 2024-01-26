تغطية متواصلة| الجيش الإسرائيلي يواصل عملياته في قطاع غزة وترقّب لقرار محكمة العدل
المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر بحث اليوم التالي في غزة ما بعد الحرب دون اتخاذ قرارات
الولايات المتحدة الأمريكية بشأن انتقادات نتنياهو لقطر: "لاعب رئيسي لا يمكن تعويضه"| المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر يبحث اليوم التالي للحرب في غزة دون اتخاذ قرارات| البنتاغون: أوستن بحث هاتفيا مع نظيره الإسرائيلي أهمية ضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة دون انقطاع| تواصل اقتحامات ليلية للضفة الغربية مع حملة اعتقالات ومداهمات.
قبل نشر القرار بشأن إسرائيل في لاهاي: بلينكن تحدث مع وزير خارجية جنوب أفريقيا
قبل إعلان محكمة العدل الدولية في لاهاي قرارها اليوم بشأن طلب جنوب أفريقيا لتبني تسعة إجراءات احترازية ضد إسرائيل، بسبب اتهامها بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة، أجرى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، محادثات مع نظيره الجنوب أفريقي، وزير الخارجية نالدي باندور
المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر يبحث اليوم التالي للحرب
قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر بحث اليوم التالي في غزة ما بعد الحرب دون اتخاذ قرارات
العدل الدولية تصدر الجمعة قرارها بالدعوى ضد إسرائيل: القرارات المحتملة وردود الفعل الإسرائيلية
ستصدر محكمة لاهاي اليوم عند الساعة 14:00 قرارها بشأن أمر مؤقت في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب أعمال "إبادة جماعية" في الحرب في قطاع غزة. وقد أعلنت نيلدي فالدور، وزيرة خارجية جنوب أفريقيا، بالفعل أنها تعتزم المشاركة في المناقشة. ومن المتوقع أن تكون هذه المناقشة والقرار ذو أثر كبير على العلاقات الدولية وقضايا حقوق الإنسان.