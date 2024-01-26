أوستن لغالانت: يجب ضمان إمداد القطاع بالمساعدات

وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن تحدث مع وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت، حيث أكد دعم الولايات المتحدة حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. جاء ذلك في سياق احتجاجات عائلات المختطفين والمدنيين الذين منعوا دخول شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم. أشار أوستن إلى أهمية ضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة بلا انقطاع.

وأكد وزير الدفاع الأمريكي مجددًا التزام الولايات المتحدة بالمشاركة في حل دبلوماسي لتخفيف التوترات على الحدود الإسرائيلية اللبنانية.

وأرسلت واشنطن أمس "رسالة توبيخ" إلى إسرائيل، حيث شددت على ضرورة إبقاء معبر كرم أبو سالم مفتوحًا لمرور المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. جاء ذلك في سياق عرقلة مرور المساعدات بواسطة احتجاجات أنصار اليمين وعائلات المحتجزين في غزة.

مسؤولون في إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، طالبوا نظرائهم في الحكومة الإسرائيلية بالالتزام بفتح معبر كرم أبو سالم لدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المحاصر. يُعتبر هذا الإجراء بمثابة "رسالة توبيخ أميركية لإسرائيل"، وفقًا لما ذكرته هيئة البث الإسرائيلية "كان 11"