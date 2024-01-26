الجيش الإسرائيلي:معارك عنيفة مستمرة في خانيونس والقضاء على عشرات العناصر من حماس

نفذت طائرات مقاتلة تابعة للقوات الجوية الإسرائيلية بتوجيه الفرقة 98 غارات جوية على عدة أهداف، بما في ذلك شقق العمليات ومستودعات الذخيرة ونقاط المراقبة ونقاط تجمع لأفراد حركة حماس.

تمكن مقاتلو الفريق القتالي التابع للواء المظليين من التعرف على خمسة أفراد دخلوا إحدى الهياكل العسكرية للتنظيم. وقام المقاتلون بتوجيه طائرة لتنفيذ هجوم على الخمسة الذين كانوا في المبنى، وتم التصدي لهم وقتلهم.

مقاتلو وحدة ماجلان تمكنوا من تحديد فرقة مؤلفة من أربعة مقاتلين قاموا بإطلاق صاروخ مضاد للدبابات على القوات قبل ساعات قليلة. قام المقاتلون بتوجيه طائرة مقاتلة لتنفيذ هجوم على المجموعة وتم القضاء عليها. في مواجهات أخرى في المنطقة، تمكن المقاتلون من السيطرة على المنطقة وتم القضاء على عدد آخر من المقاتلين التابعين لحماس.

في شمال قطاع غزة، نفذ الفريق القتالي للواء الخامس بالتعاون مع سلاح الجو البنى التحتية لمنظمة حماس. استهدفت الطائرات المقاتلة بناءً محاصرًا بالإضافة إلى هيكل عسكري وموقع مضاد للدبابات ورمح عملياتي، وتمكنت مقاتلات اللواء من قتل عدد من عناصر حماس بنيران الدبابات واستهداف الطائرات.