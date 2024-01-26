100 أسير مقابل كل أسير: اقتراح حماس للصفقة والقمة في أوروبا

حسب التقرير الذي نشرته القناة 12 الإسرائيلية أمس الخميس، يُعتزم عقد اجتماع قمة في الأيام المقبلة، ربما في نهاية الأسبوع، في عاصمة أوروبية مهمة. يُفترض أن يكون هذا الاجتماع ذا أهمية كبيرة للترويج لمخطط يهدف إلى إعادة المختطفين الـ136 الذين ظلوا في الأسر لمدة 111 يومًا. ويأتي هذا في سياق اقتراح جديد قدمته حماس.

من المتوقع أن يشارك في هذه القمة ممثلون عن جميع أطراف الوساطة، باستثناء قادة حماس. ومن بين الشخصيات المتوقع حضورها في هذه القمة: رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، ورئيس الوزراء القطري، ورئيس المخابرات المصرية، ورئيسي الموساد والشين بيت، بالإضافة إلى الجنرال الاحتياطي نيتسان ألون.

تعتبر اسرائيل هذه القمة حاسمة بالفعل، حيث تجمع بين الوسطاء قطر ومصر بهدف ممارسة ضغط مشترك على الطرفين المتصارعين للتوصل إلى اتفاق. هذه القمة تأتي لجسر الخلافات في المواقف بين القطريين والمصريين، الذي قد يطيل بعض الأحيان الاتصالات.

يُذكر أن وزير الأمن غالانت يؤكد على مسؤولية تأخير المفاوضات بشكل خاص على قادة حماس خارج قطاع غزة، وليس على زعيمهم في غزة يحيى السنوار. الخط الأحمر الرئيسي الذي تحدده إسرائيل هو أنها لن توقف القتال حتى يتم إطلاق سراح المختطفين. بينما تقول حماس إن وقف إطلاق النار هو شرط لا يمكن تجاوزه كجزء من الصفقة.

هذه التباينات تظهر تعقيد الوضع وصعوبة التوصل إلى تفاهمات، وتعكس تحديات الوساطة في حل النزاعات في المنطقة.