البيت الأبيض: بايدن وأمير قطر يتفقان على صفقة الرهائن الرئيسية لوقف القتال في غزة

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بشأن غزة واتفقا على أن الجهود المبذولة لتأمين إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس أمر أساسي لضمان هدنة أطول للقتال.

وجاء في نص المكالمة أن "الزعيمين أكدا على أن صفقة الرهائن أمر أساسي لتحقيق هدنة إنسانية طويلة الأمد في القتال وضمان وصول المساعدات الإنسانية الإضافية المنقذة للحياة إلى المدنيين المحتاجين في جميع أنحاء غزة".

وجاء في البيان أن كلا الزعيمين "ملتزمان أيضًا بمواصلة المشاركة حتى يتم لم شمل جميع الرهائن مع عائلاتهم، وأكدا مجددًا رؤيتهما المشتركة لمنطقة شرق أوسط سلمية وآمنة ومتكاملة".