تغطية متواصلة| حزب الله يطلق وابلا من الصواريخ على شمال إسرائيل والجيش الإسرائيلي يرد
أطلق جماعة حزب الله اللبنانية عشرات الصواريخ وقذائف الهاون من جنوب لبنان باتجاه شمال إسرائيل، وفقا لتقارير إعلامية متعددة
أطلق جماعة حزب الله اللبنانية عشرات الصواريخ وقذائف الهاون من جنوب لبنان باتجاه شمال إسرائيل، وفقا لتقارير إعلامية متعددة، وتم إطلاق معظم الضربات على طول الحدود والأماكن التي تم إخلاؤها، الأمر الذي لم يجعل نظام صفارات الإنذار أن يعمل.
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البيت الأبيض: بايدن وأمير قطر يتفقان على صفقة الرهائن الرئيسية لوقف القتال في غزة
قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بشأن غزة واتفقا على أن الجهود المبذولة لتأمين إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس أمر أساسي لضمان هدنة أطول للقتال.
وجاء في نص المكالمة أن "الزعيمين أكدا على أن صفقة الرهائن أمر أساسي لتحقيق هدنة إنسانية طويلة الأمد في القتال وضمان وصول المساعدات الإنسانية الإضافية المنقذة للحياة إلى المدنيين المحتاجين في جميع أنحاء غزة".
وجاء في البيان أن كلا الزعيمين "ملتزمان أيضًا بمواصلة المشاركة حتى يتم لم شمل جميع الرهائن مع عائلاتهم، وأكدا مجددًا رؤيتهما المشتركة لمنطقة شرق أوسط سلمية وآمنة ومتكاملة".
مجلس الأمن الدولي سيجتمع الأسبوع المقبل لبحث حكم محكمة العدل الدولية بشأن حرب غزة
أعلنت رئاسة المجلس أن مجلس الأمن الدولي سيجتمع الأسبوع المقبل لبحث قرار المحكمة العليا الذي يدعو إسرائيل إلى منع ارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة.
صافرات الإنذار تدوي في شمال إسرائيل قرب الحدود مع لبنان
تقرير في اليمن: الولايات المتحدة وبريطانيا تهاجمان مرة أخرى غرب البلاد
أفادت قناة "المسيرة" اليمنية التابعة للحوثيين، أن الولايات المتحدة وبريطانيا نفذتا غارتين جويتين على ميناء رأس عيسى بمحافظة الحديدة، ويأتي تقرير الهجمات على خلفية الهجوم الأمريكي إعلان الجيش أنه دمر صاروخا جاهزا للإطلاق من قبل الحوثيين، كان يستهدف البحر الأحمر، بعد ساعات من مهاجمتهم ناقلة نفط بريطانية وإتلافها.