هل يشمل محور فيلادلفيا؟ وزير إسرائيلي: يجب أن نسيطر بشكل كامل على غزة

تطرق وزير التعليم يسرائيل كيش في مقابلة مع القناة الإسرائيلية "12" الى المطالبات بالإفراج عن المختطفين الإسرائيليين في غزة قائلا إن "الأمر الوحيد الذي يعيد المختطفين هو مواصلة الضغط على حماس من خلال القتال المستمر".

وحول قضية اليوم التالي بعد الحرب علق:"لا يحب أن نحدد اليوم لأنفسنا ما سيكون في اليوم التالي. من يعتقد ذلك، يرتكب خطأ، قبل كل شيء تعالوا لننتصر. ربما سيتعين على دولة أو أخرى من دول المحور المعتدل أن تتدخل، فنحن لا نزال في حالة حرب".

وطالب كيش بسيطرة كاملة في غزة :"يجب أن نخلق سيطرة كاملة على كل غزة. اليوم التالي يبدأ بعد أن نصل الى هذا الهدف. تلقى الجيش الأوامر بتدمير قدرات حماس بشكل كامل. سيتعين علينا التعامل مع رفح وأماكن أخرى. أنا أعتقد أنه من غير الصحيح ممارسة ضغوطات على الجيش يجب أن نفهم أن هذه معركة طويلة". وقال إنه "يجب خلال هذه الحرب الحديث مع قطر".