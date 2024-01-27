تقرير/"لوضع حد للأكاذيب": طلب رئيس الشاباك الغير عادي من الحكومة الإسرائيلية

طالب رئيس جهاز الشاباك رونين بار خلال جلسة الكابينيت التي عقدت الليلة الماضية وزراء الحكومة إقامة لجنة تحقيق رسمية لمناقشة الإخفاق في هجوم السابع من أكتوبر.

وتوجه بار وفقا للقناة الإسرائيلية "12" الى الوزراء قائلا :"أطالبكم الإعلان عن لجنة تحقيق رسمية اليوم. الجمهور يريد ذلك وأيضا الشاباك. هكذا ستكون نهاية لكافة الأكاذيب والافتراءات".

وأضاف بار ايضا إن "نشر هوية المقاتلين هو منحدر زلق بالنسبة لمقاتلي الموساد، الشاباك ومجلس الأمن القومي. أطالبكم مساعدتنا إدانة ذلك والاهتمام بالأمر. هؤلاء المقاتلين الذين ترسلونهم للقتال- إن لم نهتم حاليا بالأمر-هوية المقاتلين ستكون مخترقة".

وذكر التقرير، أن تصريحات وزير المالية بتسلئيل سموتريش كانت مفاجئة حيث قال :"نحن مسؤولون منتخبون، يسمح بالهجوم علينا، لكن لا يسمح بالتهجم على رؤساء الأجهزة امنية وقت الحرب".

وفي رد جهاز الشاباك على ما ورد قال :"لا نتطرق لما يقال في نقاشات الكابينيت. ويجب التوضيح أنه على ضوء الادعاءات الكاذبة التي أطلقت مؤخرا ضد موظفي التنظيم، الجهاز ومن يرأسه سيواصلون الدفاع بحزم عن موظفي الشاباك حيال كل من يسعى باستهدافهم وبسرية عملهم- أمام التهديدات الأمنية التي تواجهها دولة إسرائيل".

ويشار الى أن وزيرة المواصلات ميري ريغف توجهت الى رئيس الشاباك خلال الجلسة وطلبت منه التطرق الى مزاعم النائبة تالي غوتليب وقالت "رأيت ما نشرته غوتليب حول زوج شكما برسلر- هل هناك أشياء عن ذلك" أجابها رئيس الشاباك :"لا يوجد، هذه مجرد أكاذيب، ما فعلته هو تجاوز للخطوط الحمراء". من جانبه توجه الوزير حيلي تروفر الى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وطالبه إدانه تصريحات غوتليب. ووافق نتنياهو على إدانه تصريحاتها لكنه مع ذلك توجه اليه قائلا :"أين كنتم عندما هاجمتني، لم أر أنكم أدنتموها".