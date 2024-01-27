الأمم المتحدة تحذر من نقص المساعدات الإنسانية لغزة في أعقاب الحصار معبر كرم أبو سالم

حذّر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إلى العواقب السلبية المحتملة لانخفاض حجم المساعدات الإنسانية، جرّاء الحصار المتكرر على معبر كرم أبو سالم من قبل المتظاهرين الإسرائيليين، وفقًا لشبكة CNN اليوم (السبت).

وأفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في بيان صباح اليوم بأن المتظاهرين عرقلوا وصول شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم في 25 و26 يناير/كانون الثاني. وأشار البيان إلى أن هذه الشاحنات كانت تحمل مواد غذائية ودقيقًا وخيامًا ومستلزمات نظافة، لكنها لم تتمكن من دخول القطاع. وأضاف البيان أن عدم قدرة توفير الغذاء والماء والمساعدات الطبية سيؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني الخطير بالفعل للمحتاجين إلى المساعدات.

ووفقًا لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، فقد تم تنفيذ حوالي 15% فقط (8 من أصل 51) من "بعثات المساعدات الإنسانية" المقررة لإرسالها إلى شمال قطاع غزة خلال الفترة من 1 إلى 25 يناير/كانون الثاني، بحسب ما زعمه المكتب. وأشار المكتب أيضًا إلى أنه تم تنفيذ حوالي 63% (55 من أصل 87) من بعثات المساعدات الإنسانية إلى وسط قطاع غزة خلال نفس الفترة.

في الأيام الأربعة الأخيرة، شهد معبر كرم أبو سالم وصول المتظاهرين الذين قاموا بعرقلة مرور شاحنات المساعدات. وأفادت شبكة "سي إن إن" بأن منسق العمليات الحكومية في المناطق أكد عدم دخول أي شاحنة عبر المعبر يومي الجمعة والخميس. وفي يوم الأربعاء، شهد المعبر أيضًا مظاهرة، وتمكنت تسع شاحنات فقط من الدخول إلى القطاع.

استمرت المظاهرات ضد المساعدات المقدمة لسكان غزة عدة أيام، ولكن خلال الأيام الثلاثة الأخيرة فقط تمكن المتظاهرون من فرض حصار فعلي على المعبر. ويجدر بالذكر أنه بالإضافة إلى المساعدات التي تمر عبر معبر كرم أبو سالم، هناك مساعدات تدخل عبر معبر رفح وتستمر عملياتها كالمعتاد.