توثيق: طفلان إسرائيلييان يعبران السياج الحدودي باتجاه قطاع غزة

توثيق غير عادي تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة يظهر طفلين يعبران السياج باتجاه قطاع غزة، وأحدهما يحمل العلم الإسرائيلي. وقعت الحادثة يوم الخميس الماضي بالقرب من حدود غزة شمال الغلاف. وأكد الجيش الإسرائيلي أن الأطفال قاموا بعبور السياج، لكنهم لم يدخلوا إلى قطاع غزة.

https://twitter.com/i/web/status/1751196575647559839 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وفقًا لتصريح متحدث باسم الجيش الإسرائيلي بخصوص مقطع الفيديو، فإنه تجمع عدد كبير من المدنيين يوم الخميس بالقرب من السياج الحدودي مع قطاع غزة في الأراضي الإسرائيلية. وقام طفلان بالزحف تحت السياج إلى منطقة الحاجز في الأراضي الإسرائيلية، لفترة قصيرة، دون دخول قطاع غزة.

وعند وصول قوات الجيش الإسرائيلي تم تفريق التجمع، وعبر الأطفال السياج عائدين. وأكد الجيش الإسرائيلي على أن الاقتراب من المنطقة الحدودية مع قطاع غزة أمر خطير ومحظور.