توثيق: طفلان إسرائيلييان يعبران السياج الحدودي باتجاه قطاع غزة

توثيق غير عادي تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة يظهر طفلين يعبران السياج باتجاه قطاع غزة، وأحدهما يحمل العلم الإسرائيلي. وقعت الحادثة يوم الخميس الماضي بالقرب من حدود غزة شمال الغلاف. وأكد الجيش الإسرائيلي أن الأطفال قاموا بعبور السياج، لكنهم لم يدخلوا إلى قطاع غزة.

This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .