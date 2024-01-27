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الجيش الإسرائيلي يعلن عن زيادة جاهزيته على الجبهة الشمالية

أجريت تدريبات بالذخيرة الحية والقتال في منطقة مبنية خصيصًا لواء المظليين الاحتياطي الشمالي

i24NEWS
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مدفعية إسرائيلية بالقرب من الحدود الإسرائيلية مع لبنان، شمال إسرائيل، 15 يناير 2024.
مدفعية إسرائيلية بالقرب من الحدود الإسرائيلية مع لبنان، شمال إسرائيل، 15 يناير 2024.Photo by Yonatan Sindel/Flash90

في إطار عملية رفع الجاهزية على الحدود الشمالية، أجرت القيادة الشمالية الأسبوع الماضي دورات تدريبية مكثفة لتعزيز الكفاءة والجاهزية ليوم التنفيذ.

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وتندرج هذه الجهود ضمن البرامج التدريبية لكتائب الاحتياط على الجبهة الشمالية خلال الأشهر الأخيرة، حيث تم تدريب جنود لواء المظليين الشمالي (226)، والذي يُعتبر جزءًا من تشكيل "همفاتس" (146)، بالإضافة إلى قوات الهندسة القتالية. تمت هذه التدريبات في المناطق الحضرية والمبنية، وتحت ظروف جوية صعبة في الشتاء، وفي تضاريس شمالية المتنوعة.

وتدرب المقاتلون مع فرق قتالية تضم الدبابات ومقاتلات المشاة والهندسة والمدفعية. وحتى الآن، أجرى المركز الوطني للتدريب على الأراضي أكثر من 100 يوم من التدريب، بما في ذلك أكثر من 40 تمرينًا للكتيبة وأكثر من 100 تمرين سريًا.

وقال نائب قائد اللواء 226 المقدم (متقاعد) يهودا انه "رغم طقس الشتاء والمطر والطين والضباب، وبعد 113 يومًا من القتال دفاعًا عن الحدود الشمالية، قمنا هذا الأسبوع بسلسلة من التدريبات الصعبة والمعقدة لتعزيز جاهزية اللواء. إن الروح المعنوية لدى القادة والمقاتلين قوية، والمهنية على مستوى عالٍ جدًا، وهم مستعدون لأي مهمة تأتي في طريقنا. بعد هذا الأسبوع، أستطيع أن أقول من كل قلبي – نحن مستعدون".

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