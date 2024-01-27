نتنياهو: نتعهد بالانتصار المطلق على حماس واستعادة كل المختطفين الإسرائيليين

في تصريحه مساء السبت، أشار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى صدور الأوامر المؤقتة في محكمة العدل الدولية في لاهاي. وأكد أنه في يوم المحرقة العالمي، لا يوجد شيء أكثر سخافة من الاتهامات التي وجهت إليهم بالإبادة الجماعية في الأمس، وهو يوم قبل يوم المحرقة. وأضاف نتنياهو بأن هذه الاتهامات جاءت بسبب حركة حماس التي وصفها بأنها "النازيين الجدد".

وعرض نتنياهو كتاب "كفاحي" الموجود في غزة، مشيرًا إلى أنه تم العثور على هذا الكتاب في منازل المدنيين في قطاع غزة، واصفًا ما وجدوه بأنه "الأدب النازي"، وهذا ما يعلمونه أطفالهم. وأكد بأنه بعد أن يتم القضاء على حماس في غزة، لن يكون هناك من يربي أولاده لتدمير إسرائيل والشعب اليهودي بأكمله. وأشار إلى أن "باسم النازيين الجدد"، جاءت جنوب أفريقيا إلى لاهاي، واعتبر أن الاستعداد لمناقشة هذا الادعاء يثبت أن الكثيرين في العالم "لم يتعلموا شيئًا من المحرقة". وأكد أن تأسيس الدولة اليهودية كان لضمان قوة حماية للشعب اليهودي.

واضاف: "إذا لم نقم بالقضاء على النازيين، فإن المذبحة القادمة ستكون مجرد مسألة وقت. ولهذا السبب من المهم إكمال المهمة. لقد أصدرت تعليماتي لوزيري الأمن والمالية للتوصل إلى خطة غير مسبوقة لتعزيز صناعاتنا الدفاعية لسنوات عديدة القادمة. سنفعل ذلك باستثمار ضخم."

وعلى خلفية أنباء عن فتور العلاقات مع قطر والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قال نتنياهو: "العلاقات مع مصر مستمرة وطبيعية. بالطبع، كل منا لديه مصالحه الخاصة، وهناك ضرورة لقول بعض الأمور المؤكدة". "هم يهتمون بمصالحهم وأنا أعتني بمصالحنا". أما بالنسبة لقطر، فأنا لا أتراجع عن كلمة واحدة قلتها. ولن أتخلى ولو عن طريق واحد للضغط على حماس أو أي شخص يمكنه ممارسة الضغط عليها. قطر تستضيف قادة حماس وتمول المنظمة. ولها نفوذ على حماس. وقد وعدت بتوصيل الأدوية للمختطفين".

تابع نتنياهو: "سنقضي على قيادة حماس، وفي اليوم التالي للحرب، لن تكون لحماس قيادة. سيتم تدمير قدراتها العسكرية، وسنشكل حكومة أو إدارة تكنوقراطية هناك، كما تعلمون. هذا ما نعمل عليه. دون القضاء على قادة حماس، لن يحدث ذلك".

سُئل رئيس الوزراء عن طلب رئيس الشاباك رونان الإعلان الآن عن تشكيل لجنة تحقيق رسمية في نهاية الحرب. وقال نتنياهو: "لا أريد أن يتعامل الضباط والقادة ورجال الدولة مع البحث عن محام، هذا خطأ، يجب التعامل مع النصر فقط"، مشددا على أن "الحكومة ستقرر هذا الأمر عندما يحين الوقت". وفيما يتعلق بكلام عضو الكنيست تالي غوتليب الذي نشر المؤامرات حول يوم 7 أكتوبر، قال نتنياهو إن مكتبه أدان الكلام.وقال "اعتقدت أنها تصريحات غير مناسبة، الكشف عن هوية عضو الشاباك أمر غير مناسب وأكرر ذلك، لكن هناك الكثير من الأمور السخيفة التي تقال".

واختار نتنياهو انتقاد جهات لم يسمها والتي، حسب قوله، تضعف روح الجمهور: "هناك من بيننا من يختار التشكيك في تصميمنا. أصوات أولئك الذين يستسلمون، يحاولون زرع الكآبة والتشاؤم. هذه الأصوات أقلية صغيرة. إنها خاطئة ومضللة. سنحقق النصر المطلق".