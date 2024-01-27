"طريق مسدود بالمباحثات مع حزب الله" واجتماع غير عادي مع نائب حسن نصر الله

أفادت هيئة البث الرسمية "كان" نقلا عن مسؤول غربي في لبنان بأن لا يوجد أي تقدم بالجهود المبذولة للتوصل لتسوية على الجبهة الشمالية.

رغم أن كلا الطرفين لا يرغبان فعليا بخوض حرب شاملة، لكنهما يرفضان التخفيف من طلباتهم. ووفقا للتقرير، بالنسبة للجانب اللبناني، فإن مفتاح التسوية موجود حاليا في غزة، أي في وقف القتال هناك، وليس في بيروت.

في حين أفادت صحيفة تابعة لحزب الله خلال اليوم الماضي أن نائب رئيس جهاز المخابرات الألمانية، اولا ديل، اجتمع قبل أسبوعين في بيروت مع نائب زعيم حزب الله نعيم قاسم. ووفقا للنشر، الاجتماع الغير عادي لم يقد إلى أي نتيجة جدية والجانب الألماني لم ينجح بإقناع حزب الله بالفصل بين جبهة لبنان وجبهة غزة.

ووفقا للتقرير، رفض قاسم في الاجتماع الحديث عن اي فكرة للتسوية على الجبهة اللبنانية قبل وقف الحرب في غزة- وطالب نائب رئيس جهاز المخابرات الألماني بممارسة ضغوطات على إسرائيل لوقف هجماتها بدون أن يوضح ما الذي يرضي حزب الله في هذا الصدد.

ويشار الى أن "سكاي نيوز" عربية كانت افادت خلال الأسابيع الأخيرة نقلا عن مصادر لبنانية عن محاولة المانيا الترويج لاقتراح بموجبه يتم نشر قوات ألمانية على الحدود في إطار المحاولة للتوصل الى تسوية بين البلدين.