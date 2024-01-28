وسط تفاؤل حذر أعلن مسؤولون أمريكيون عن توصلهم إلى اتفاق نهائي يقضي بوقف إطلاق النار من جانب إسرائيل لمدة شهرين في مقابل إطلاق سراح كافة الأسرى المتبقين في أسر حماس منذ السابع من أكتوبر، وفقا لتقرير نشرته نيويورك تايمز الليلة الماضية.

وبحسب التقرير، فإن مسودة الاتفاق ترتكز إلى اقتراحات تم تبادلها بين إسرائيل وحماس في الأيام العشرة الأخيرة وسيتم اليوم التباحث بشأنها في القمة التي ستُقام في باريس ومن المقرر أن يشارك فيها مسؤولون من قطر ومصر وإسرائيل وستشكل قاعدة لاتفاق توقع عليه الأطراف المختلفة خلال الأسبوعين القادمين.

ينص الاتفاق على وقف القتال في المرحلة الأولى لمدة 30 يوما تقريبا، يتم خلالها إطلاق سراح النساء وكبار السن والجرحى المختطفين مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين لم يحدد عددهم بعد بموازاة إدخال مساعدات إنسانية لغزة. وفي الأثناء يجري العمل على وضع تفاصيل المرحلة الثانية، التي يتوقف فيها القتال لمدة شهر آخر مقابل إطلاق سراح المزيد من الجنود والمدنيين الإسرائيليين.

كما تشير المصادر إلى إمكانية البناء على هذه المرحلة باتجاه حل أكثر شموليةً للنزاع المتواصل منذ ما يزيد عن قرن.

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