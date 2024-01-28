الأمين العام للأمم المتحدة يناشد الدول الغربية العدول عن إنزال عقاب جماعي على أهل غزة عبر الأونروا

صرح الأمين العام من خلال بيان صدر الأحد أنه تم الشروع باتخاذ إجراءات سريعة في أعقاب "الادعاءات الخطيرة للغاية ضد العديد من موظفي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا)" مفيدًا أنه تم على الفور تفعيل التحقيق الذي أجراه مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة.

كما تمت الإشارة إلى تمييز وطرد تسعة متورطين بشكل فوري من أصل 12 من قبل المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني؛ وتأكدت وفاة أحدهم، وجاري توضيح هوية الاثنين الآخرين.

وأشار البيان إلى أن "أي موظف في الأمم المتحدة متورط في أعمال إرهابية سيخضع للمساءلة، بما في ذلك من خلال الملاحقة الجنائية. والأمانة العامة على استعداد للتعاون مع سلطة مختصة قادرة على محاكمة الأفراد بما يتماشى مع إجراءات الأمانة العامة المعتادة لهذا التعاون".

وكانت الأونروا قد أعلنت في وقت سابق عن إجراء مراجعة كاملة ومستقلة للمنظمة في 17 كانون الثاني/يناير.

وأضاف البيان أن مليوني مدني في غزة يعتمدون على المساعدات الحيوية التي تقدمها الأونروا من أجل البقاء اليومي، لكن التمويل الحالي للأونروا لن يسمح لها بتلبية جميع المتطلبات لدعمهم في شهر فبراير. وناشد الأمين العام بشدة الحكومات التي علقت مساهماتها، العدول عن جزء منها على الأقل من أجل ضمان استمرارية عمليات الأونروا.

ولفت البيان إلى أن "عشرات الآلاف من الرجال والنساء الذين يعملون لدى الأونروا، يعمل الكثير منهم في بعض من أكثر الأوضاع خطورة بالنسبة للعاملين في المجال الإنساني، ولا ينبغي أن يتعرضوا للعقاب. ويجب تلبية الاحتياجات الماسة للسكان المنكوبين الذين يخدمونهم.