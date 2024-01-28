تقرير: 80% من أنفاق حماس لم تتعرض للضرر بالرغم من القتال المستمر منذ أكثر من 3 أشهر

قالت صحيفة وول ستريت جورنال يوم السبت نقلاً عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين إن 80٪ من شبكة أنفاق حماس في غزة لم يطالها أي ضرر بعد ما يقرب من أربعة أشهر من الحرب بين إسرائيل وحماس والجهود الهائلة التي بذلها الجيش الإسرائيلي لتدمير شبكة الأنفاق تلك.

ذكرت إسرائيل سابقًا أن تعطيل نظام الأنفاق الذي يبلغ طوله 300 ميل من شأنه أن يعيق قدرة مسلحي حماس على الاختباء والمناورة حول أراضي القطاع دون التعرض للنيران الإسرائيلية، فضلاً عن حرمان قيادتها من تخزين الأسلحة والذخيرة ومراكز القيادة والسيطرة.

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استخدم الجيش الإسرائيلي تكتيكات متعددة في جهوده لتطهير الأنفاق، "بما في ذلك تركيب مضخات لإغراقها بالمياه من البحر الأبيض المتوسط، وتدميرها بالغارات الجوية والمتفجرات السائلة، وتفتيشها بالكلاب والروبوتات، وتدمير مداخلها ومداهمتها من قبل جنود مدربين على نحو كثيف بحسب التقرير.

وقال ميك مولروي، نائب مساعد وزير الدفاع السابق والضابط في سلاح مشاة البحرية ووكالة المخابرات المركزية، لصحيفة وول ستريت جورنال: "تتمحور استراتيجية حماس حول الأنفاق، فهي مركز ثقلها. لقد كانوا بحاجة إلى الأنفاق لتسوية ساحة المعركة مع الجيش الإسرائيلي".

Israeli Army

"الأنفاق هي المكان الذي خططت فيه حماس [قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول] لانتظار الإرادة السياسية الإسرائيلية بينما تواجه إسرائيل ضغوطا لوقف إطلاق النار".

وفي الوقت نفسه، تشير التقارير الأخيرة إلى أن فرص التوصل إلى وقف لإطلاق النار لمدة شهرين بين إسرائيل وحماس أصبحت أكثر نضجًا من أي وقت مضى منذ انتهاء آخر هدنة في تشرين الثاني / نوفمبر.