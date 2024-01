تقرير: 80% من أنفاق حماس لم تتعرض للضرر بالرغم من القتال المستمر منذ أكثر من 3 أشهر

قالت صحيفة وول ستريت جورنال يوم السبت نقلاً عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين إن 80٪ من شبكة أنفاق حماس في غزة لم يطالها أي ضرر بعد ما يقرب من أربعة أشهر من الحرب بين إسرائيل وحماس والجهود الهائلة التي بذلها الجيش الإسرائيلي لتدمير شبكة الأنفاق تلك.

ذكرت إسرائيل سابقًا أن تعطيل نظام الأنفاق الذي يبلغ طوله 300 ميل من شأنه أن يعيق قدرة مسلحي حماس على الاختباء والمناورة حول أراضي القطاع دون التعرض للنيران الإسرائيلية، فضلاً عن حرمان قيادتها من تخزين الأسلحة والذخيرة ومراكز القيادة والسيطرة.