باريس تحتضن قمة للتوصل إلى اتفاق جديد وفي إسرائيل يستبعدون حصول اختراق لمواقف حماس

من المنتظر أن تستقبل العاصمة الفرنسية اليوم الأحد مسؤولين من قطر والولايات المتحدة وإسرائيل في إطار قمة يرجى من خلالها التوصل إلى اتفاق جديد يسمح بإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين المحتجزين بأيدي حماس من 114 يومًا تشرد خلالها مليونا فلسطيني في القطاع الذي تحول إلى مكان غير لائق للعيش وفق تقارير أممية.

ووصل ظهر اليوم إلى مطار شارل دي غول في باريس رئيس الموساد ديدي برنيع الذي يدير المباحثات بالنيابة عن إسرائيل إلى جانب رئيس الشاباك رونين بار، فيما وصل أمس رئيس وزراء قطر ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل ورئيس وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز.

ويتم الاجتماع مع العلم المسبق بأن حماس منغلق ويتمترس خلف شروطه المرفوضة إسرائيليا على أمل إحداث اختراق ما يقود إلى اتفاق جديد. وتصر حماس على وقف الأعمال القتالية وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع، ولكن بالنسبة لإسرائيل، فإن وقف الحرب هو خط أحمر.

تنطلق مظاهرات وفعاليات في إسرائيل على أساس يومي لصالح تحريك ملف المخطوفين وإطلاق سراحهم من خلال الضغط على الحكومة الإسرائيلية إضافة إلى العمل على منصات دولية أخرى منها لقاءات مع مسؤولين قطريين وأمميين فيما تقول إسرائيل الرسمية إن العمليات القتالية الكثيفة تعمل كوسيلة ضغط وأداة للمفاوضات من أجل إطلاق سراح الأسرى بشروط إسرائيلية.