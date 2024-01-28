أوغندا تتبرأ من القاضية التي وقفت إلى جانب إسرائيل في لاهاي: "لا تعكس موقفنا"

قالت حكومة أوغندا إن موقفها من الحرب في قطاع غزة يختلف عن موقف القاضية الأوغندية جوليا سابوتيندا، القاضية الوحيدة من قضاة محكمة العدل الدولية في لاهاي التي عارضت جميع الأوامر المؤقتة الصادرة ضد إسرائيل. وكانت سابوتيندا مع القاضي أهرون باراك أقلية في الرأي ضد القضاة الخمسة عشر الآخرين في معظم الأوامر التي صدرت، حتى أنها عارضت الأمرين اللذين أيدهما باراك.

وذكرت الحكومة الأوغندية أن "موقف سابوتيندا هو رأيها المستقل، ولا يعكس موقفنا بأي حال من الأحوال". وأدانت أوغندا إسرائيل ودعت إلى وقف فوري لإطلاق النار.

أما بالنسبة للقاضي باراك الذي انتدبته إسرائيل ليمثلها في محكمة العدل الدولية فقد أيد أمرين على نحو قد يكون مفاجئا.

وقال براك معللا موقفه: "بالنسبة للأمر الأول فأنا صوتت لصالح التحقيق في دعوات التحريض على الإبادة من قبل شخصيات سياسية وغيرها بحيث يتم وقف هذه التصريحات الخطيرة مشيرا إلى أنه واثق من ان المؤسسات الإسرائيلية سوف تهتم بالأمر.

وأما في ما خص تصويته لصالح إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، فقد قال "إنه من أجل الأمل في أن يخفف ذلك من تبعات النزاع المسلح على الفئات الأكثر ضعفا" في الحرب. وأضاف باراك أنه "من خلال هذه الخطوة، تذكّر المحكمة إسرائيل بالالتزامات الدولية الأساسية، الموجودة بالفعل في الحمض النووي للجيش الإسرائيلي. وهذه الخطوة ستضمن استمرار إسرائيل في السماح بتقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة، وهو ما أعتبره واجبا."