حصري i24NEWS:هناك "بعض التقدم" في المفاوضات للإفراج عن الإسرائيليين

مع وصول رئيس الموساد الإسرائيلي ديفيد بارنياع إلى باريس للقاء مفاوضين من الولايات المتحدة وقطر ومصر بشأن صفقة رهائن محتملة مع حماس، قال مصدر إسرائيلي لـi24NEWS إنه على الرغم من وجود "بعض التقدم" في المحادثات، إلا أنه من السابق لأوانه أن نكون متفائلين.

وأضاف :""ليس هناك ما يستحق التهنئة عليه. لا يزال من الممكن أن تفشل المحادثات بالسرعة التي بدأت بها. نحن نبذل كل ما في وسعنا لتحقيق إطلاق سراح المختطفين."

ورفض المصدر الإجابة عما إذا كان هناك أي تغيير في شروط حماس المسبقة للصفقة.

ويرافق رئيس الموساد، رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) رونين بار. ووصل يوم السبت الى باريس كل من رئيس الوزراء القطري ورئيس المخابرات المصرية ومدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز قبل إنطلاق المحادثات اليوم الأحد.